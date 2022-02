Motorista embriagado capota carro blindado e causa colisão com outro veículo na Praia do Futuro

Um motorista com sinais de embriaguez perdeu o controle do próprio carro blindado em trecho da avenida Dioguinho, no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza. De acordo com policiais militares, o veículo capotou, colidindo com outro carro que também trafegava no local na noite desta quinta-feira (17).

Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) detalharam que a vítima usava uma tornozeleira eletrônica, mas que foi socorrido por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e posteriormente levado a um hospital particular.

O motorista do carro atingido no acidente não apresentou ferimentos graves. O homem realiza corridas de aplicativo e, nesta noite, trafegava sem passageiros, porque já tinha encerrado seu expediente.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi chamada ao local, assim como a equipe da Enel, para normalizar o trecho que ficou sem energia elétrica.

Entenda o acidente

O motorista que perdeu o controle do carro dirigia sozinho no sentido Praia-Sertão. A vítima chegou a rodar na pista duas vezes e bater em um poste de rede elétrica. A colisão resultou em queda de energia no local.

No entanto, após colidir no poste, o carro seguiu em movimento, parando a alguns metros de distância. Por conta do impacto, o homem foi jogado para fora do carro, caindo ao lado do veículo.

Também em decorrência da batida, o vidro blindado de seu carro acabou se soltando e atingindo um veículo que trafegava na direção contrária na mesma avenida.

