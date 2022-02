Cearense leva golpe de R$ 20 mil em falso pacote de viagem para ver jogo do Palmeiras em Abu Dhabi

Um cearense, torcedor do Palmeiras, levou um golpe de quase R$ 20 mil ao comprar pacote de viagem para ver o time no Mundial de clubes, que aconteceu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, no último fim de semana (12). O sonho de viajar e acompanhar o time do coração acabou sendo frustrado.

O torcedor, que preferiu não ser identificado, viu o anúncio de uma agência, nas redes sociais, com uma promoção para ver o Palmeiras no Mundial de Clubes. O rapaz então entrou em contato com essa agência e comprou um pacote com passagem e hospedagem para duas pessoas. Após o contato por WhatsApp, o torcedor realizou várias transferências ao longo do dia, sendo o valor total de R$ 13 mil. Segundo o rapaz, ele só percebeu o golpe quando seu prejuízo já era de quase R$ 20 mil.

De acordo com o palmeirense, ao se aproximar do dia da viagem, ele percebeu que a agência, além de não ter mandado nenhuma confirmação de compra de passagem ou reserva de hospedagem, tinha excluído o perfil das redes sociais.

Torcedor do Palmeiras Eu vim desconfiar que seria um golpe porque eles não me respondiam, ai foi chagando o dia e eu disse, isso aqui tá errado"

Depois de um tempo, a agência reativou o perfil e entrou em contato com ele para dizer que ia devolver o dinheiro até o dia 13 de fevereiro, mas até o momento não resolveu o problema. O rapaz disse que fez boletim de ocorrência na delegacia de Pindoretama, cidade onde ele mora. A Secretaria da Segurança Pública informou que já trabalha para identificar os envolvidos no caso.

Palmeiras perde final do Mundial de Clubes

O Chelsea se sagrou campeão do Mundial de Clubes da Fifa de 2022. Em decisão contra o Palmeiras no sábado (12), o time inglês venceu nos Emirados Árabes Unidos por 2 a 1. O gol do título foi marcado pelo atacante alemão Havertz, de pênalti, durante a prorrogação do confronto em Abu Dhabi.