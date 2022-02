Chelsea vence Palmeiras na prorrogação e conquista Mundial de Clubes da Fifa de 2022

O Chelsea se sagrou campeão do Mundial de Clubes da Fifa de 2022. Em decisão contra o Palmeiras neste sábado (12), o time inglês venceu na Arábia Saudita por 2 a 1. O gol do título foi marcado pelo atacante alemão Havertz, de pênalti, durante a prorrogação do confronto em Abu Dhabi.

No tempo regulamentar do estádio Mohammed Bin Zayed, os Blues abriram o placar no 2º tempo com Lukaku, enquanto a equipe alviverde deixou tudo igual através de uma penalidade, com Veiga. Por isso, o duelo foi para o período extra.

É a primeira vez que a equipe inglesa conquista a competição - o único troféu que faltava na galeria do clube. O time de Londres também tinha participado da final em 2012, mas perdeu para Corinthians na finalíssima por 1 a 0, no Japão.