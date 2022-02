Morre torcedor do Palmeiras após ser baleado em briga no entorno do estádio, diz PM

Após o fim do jogo entre Palmeiras e Chelsea, neste sábado (12), a situação ficou complicada no entorno do Allianz Parque, em São Paulo. Torcedores brigaram e um homem morreu após ser baleado na Rua Palestra Itália, de acordo com a Polícia Militar. As informações são do G1.

O torcedor, identificado por Dante Luiz, 42, foi atingido na região do tórax, ficou em estado grave e chegou a ser encaminhado ao Hospital das Clínicas.

Com o conflito no entorno do estádio, a cavalaria da PM e a Tropa de Choque foram acionadas, e os agentes dispararam bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar os torcedores que se concentravam na região.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) declarou que a Polícia Militar "agiu para conter uma confusão, ocorrida na tarde deste sábado (12) nos arredores do estádio Allianz Parque. Houve alguns focos de briga entre torcedores, que desencadearam tumulto e um homem foi baleado".

O comunicado diz ainda que "diante do cenário, foi necessário o emprego de controle de distúrbios civis. Um homem foi preso em flagrante. A ocorrência ainda está em andamento e deve ser apresentada na Delegacia de Intolerância Esportiva do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). Imagens serão analisadas para a identificação de outros envolvidos. As forças policiais seguem na região fazendo monitoramento para impedir e intervir em possíveis novas ações".