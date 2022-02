Manchester City goleia Norwich com três gols de Sterling e mantém folga no Inglês

O Manchester City continua caminhando a passos largos rumo ao título do Campeonato Inglês da atual temporada. Neste sábado, pela 25ª rodada, o time de Pep Guardiola goleou o Norwich City por 4 a 0 no estádio Carrow Road. Rasheem Sterling foi o destaque do jogo com três gols e o time mantém larga vantagem na liderança do torneio.



Já são 63 pontos somados pelo Manchester City, uma vantagem de 12 em relação ao Liverpool, segundo colocado, que possui dois jogos a menos. O time de Pep Guardiola chega a 12 jogos sem perder na temporada. No outro oposto da tabela, o Norwich possui 17 pontos e luta contra o rebaixamento. No momento, está na zona de queda, em 18º.

O dia foi especial para Sterling, que não marcava há seis partidas. O jovem brasileiro Kayky, ex-Fluminense, entrou no segundo tempo e fez sua estreia no Campeonato Inglês. O jogador já havia estreado no time principal pela Copa da Inglaterra.

O Manchester City fez pressão nos adversários e teve um gol de Foden anulado logo no início do jogo por impedimento. A pressão seguiu e o placar foi aberto aos 30 minutos do primeiro tempo. Sterling recebeu bola invertida de Walker e bateu cruzado no ângulo. O time de Guardiola conseguiu ampliar logo no início do segundo tempo, aos dois minutos. Phil Foden empurrou para o gol após grande embolação na área.



Principal destaque da partida, Raheem Sterling marcou mais duas vezes para completar o hat-trick. Primeiro, aos 25, o inglês finalizou livre de cabeça após jogada ensaiada em cobrança de escanteio e fez 3 a 0. O quarto e último gol saiu aos 45 minutos Sterling cobrou pênalti no canto, o goleiro defendeu e o próprio atacante marcou no rebote.



O Manchester City agora volta suas atenções para a Liga dos Campeões, na qual enfrenta o Sporting na próxima terça-feira. Pelo Inglês, o clube terá o Tottenham como adversário no próximo fim de semana. O Norwich enfrentará o Liverpool fora de casa na próxima rodada, em mais um confronto que promete ser duro para o time que luta contra o rebaixamento.