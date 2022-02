Chelsea x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O campeão do Mundial de Clubes da Fifa de 2022 será definido neste sábado (12). A partir das 13h30, o vencedor europeu Chelsea enfrenta o Palmeiras, detentor da Libertadores, na final da competição. O duelo ocorre no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes.

O confronto vale uma taça inédita para as duas equipes no atual formato do torneio internacional, instaurado em 2000. Desde então, o Verdão participou em 2021, quando ficou em 4º colocado, enquanto o clube inglês chegou na finalíssima, mas perdeu para o Corinthians na temporada 2012.

Assista ao pré-jogo ao vivo

Assim, há motivação nos dois elencos. Campeão da Taça Rio de 1951, então primeiro evento reunindo representantes de diversas equipes, a equipe paulista tem o sonho de se sagrar campeão internacional mais uma vez. Já na galeria do Chelsea, o único título que falta é justamente o Mundial.

Caminho até a final

O Palmeiras ganhou vaga no Mundial de Clubes após a conquista da Libertadores, enquanto o Chelsea faturou a Liga dos Campeões da Europa. Pelo regulamento, ambos iniciaram nas semifinais.

No lado alviverde, o time eliminou o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0. Em campo, Dudu e Veiga garantiram a vitória sem muitos sustos, em uma atuação consistente do elenco do português Abel Ferreira.

O Chelsea encarou os donos da casa, o Al Hilal, e venceu por placar mínimo: 1x0 com gol do belga Lukaku. Na volta do intervalo, os árabes levaram perigo e exigiram defesas do goleiro Kepa. Como trunfo, os Blues aguardam chegada do treinador alemão Thomas Tuchel, que estava com Covid-19.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo dos canais Band e Band Sports, com tempo real no Diário do Nordeste.

Palpites para o jogo

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Chelsea x Palmeiras: final do Mundial de Clubes da Fifa.

Local: estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes.

Data: 12/02/2022 (sábado).

Horário: 13h30 (de Brasília).

Transmissão: Band, Band Sports e Diário do Nordeste.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Thiago Silva, Christensen e Marcos Alonso; Kanté e Jorginho; Ziyech, Lukaku e Havertz. Técnico: Thomas Tuchel.