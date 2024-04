Unichristus lidera ranking do MEC entre as particulares do Ceará

Os resultados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) trazem boas notícias para os estudantes cearenses em busca de uma instituição de ensino superior de qualidade. O Centro Universitário Christus (@unichristus) obteve a maior nota no Índice Geral de Cursos (IGC), indicador de qualidade do MEC, entre todas as instituições de ensino superior particulares do Ceará.

O IGC é um importante parâmetro que avalia o desempenho das instituições de ensino superior em todo o país. Posicionada em primeiro lugar entre as particulares do Ceará, a Unichristus se destaca pela sua performance acadêmica e pela qualidade de seus cursos.

Estevão Rocha, Pró-Reitor de Administração da Unichristus, ressalta que "esse resultado é fruto de um trabalho contínuo de aperfeiçoamento das nossas metodologias de ensino, estruturas e de nosso corpo docente. Buscamos sempre oferecer aos nossos alunos um ambiente propício para o desenvolvimento de suas habilidades e competências".

A Unichristus se destaca não apenas no cenário cearense, mas também em âmbito nacional, posicionando-se como o melhor centro universitário do Norte/Nordeste e o 2º melhor centro universitário do Brasil, de acordo com os dados do IGC.

Os resultados completos da avaliação do IGC, que contemplou 1998 instituições brasileiras, estão disponíveis no site do INEP (www.gov.br/inep).