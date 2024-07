Conheça opções para realizar o descarte correto de resíduos em Fortaleza

No momento de realizar o descarte correto dos resíduos domiciliares, uma das principais ações que a população pode desempenhar é se atentar aos dias e horários do caminhão coletor, que passa pelas ruas três vezes por semana. Contudo, além dessa prática, Fortaleza conta com outras opções.

Em áreas nas quais o acesso dos caminhões é restrito ou impossível, como ruas estreitas e vielas, há a ação dos moto garis, que utilizam motocicletas adaptadas com pequenos compartimentos para coletar resíduos. Existe, ainda, a figura do Gari Comunitário, modalidade que envolve a participação ativa da comunidade na gestão de resíduos.

Em Fortaleza, 61 lixeiras subterrâneas estão instaladas em diversos bairros, que permitem que a população possa descartar os resíduos mesmo em dias em que não há coleta, mas sem prejudicar a limpeza da cidade.

Os resíduos ficam armazenados no subsolo, em contêineres com capacidade de até mil litros cada, e são recolhidos no dia programado da coleta, recebendo manejo adequado para minimizar impactos ambientais.

“A gestão eficiente dos resíduos em Fortaleza é resultado de um esforço conjunto entre as autoridades municipais, empresas e a comunidade. Com diferentes formas de coleta e a utilização de tecnologias modernas como as lixeiras subterrâneas, a cidade busca manter-se limpa e sustentável”, explica João Júlio Sombra, superintendente da Ecofor.

Também distribuídos por toda a Capital, os 105 Ecopontos recebem o descarte de diversos materiais, como papelão, plásticos, vidros, metais, óleo de cozinha, pequenos entulhos, restos de poda, móveis e estofados velhos.

O uso dos Ecopontos pela população também permite que eles tenham acesso a descontos na conta de luz e créditos para uso em estabelecimentos comerciais cadastrados na região. Para saber onde fica o Ecoponto mais próximo, basta acessar: https://www.marquiseambiental.com.br/maiorlimpeza/.

Retorna Machines

Foto (6) / Divulgação

Legenda: As 13 retorna machines estão distribuídas na rede Cuca e nos terminais de Fortaleza

Instaladas em todos os terminais de ônibus e nas unidades dos Cucas em Fortaleza, as máquinas Retorna Machine recebem itens recicláveis. Ao todo, são 13 espalhadas pela cidade, com outras 17 previstas para serem instaladas.

Os equipamentos são destinados a coletar embalagens de alumínio, plástico, aço, longa vida e vidro. Ao descartar o resíduo na Retorna Machine, o usuário pode adquirir créditos no bilhete único. “Os Ecopontos e as retorna machines são um convite à ação, um incentivo para que cada cidadão faça a sua parte na construção de uma Fortaleza mais limpa, verde e sustentável”, finaliza João Júlio.

Caminhão coletor

A coleta passa em cada rua dos bairros pelo menos três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, ou terças, quintas e sábados, nos períodos diurnos ou noturnos. Os dias e horários estão determinados e podem ser consultados pelo site: https://www.marquiseambiental.com.br/maiorlimpeza/.

No Centro e Beira Mar, a coleta ocorre diariamente devido ao intenso fluxo dessas regiões, enquanto nos demais bairros é feita três vezes por semana, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, ou terças, quintas e sábados, nos períodos diurnos ou noturnos.