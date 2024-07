Banhista desaparece em alto-mar após se afogar, na Praia de Iracema

Um banhista desapareceu no mar da Praia de Iracema, em Fortaleza, na tarde dessa quarta-feira (24). A Guarda Municipal de Fortaleza, por meio da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA), realiza buscas na região.

Os agentes de segurança iniciaram a tentativa de resgate do banhista ainda na tarde dessa quarta e interromperam as buscas pela noite.

Com apoio da Central de Videomonitoramento na Orla, a Guarda Municipal chegou a registrar imagens do banhista quando estava em alto-mar.

Em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o órgão declarou que equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) estão com diligências em andamento.