Dia do Motorista celebra atuação dos profissionais do transporte público

Celebrado neste dia 25 de julho, o Dia do Motorista homenageia todos os profissionais ligados ao transporte público, desde os condutores, passando pelos engenheiros de tráfego, técnicos de manutenção e outros.

Para comemorar a data, o Sindiônibus destaca não apenas os motoristas, mas toda a equipe que faz parte do sistema de transporte público da cidade, pois cada profissional desempenha um papel crucial na conectividade de lugares e pessoas.

O transporte público é fundamental para o desenvolvimento social e econômico do país. Ele permite que as pessoas se locomovam com mais facilidade e acessem oportunidades de trabalho, educação e saúde. Além disso, contribui para a redução do congestionamento das vias públicas e para a diminuição da emissão de poluentes.

A Capital conta atualmente com 289 linhas de ônibus e 1200 veículos em operação, que realizam cerca de 11.220 viagens diárias. Uma dessas linhas é a 649 - Sítio São José, operada por Duarte, que está no setor há 44 anos. A linha inicia sua jornada no bairro Messejana, com um percurso que já faz parte da rotina de Duarte e dos passageiros do bairro.

Duarte destaca que viveu a maior parte de sua vida inserido no sistema e enfatiza que, para ele, todos os trabalhadores do setor têm seu papel de importância, sendo peças fundamentais na engrenagem do transporte. "Somos importantes na vida da população. Todo dia eu amanheço em paz e tranquilo para ir trabalhar, sabendo que vou contribuir com a vida de alguém. Os motoristas, os coletivos e todo mundo que faz parte do setor de transporte têm um papel de relevância para a cidade," reforça o motorista.

Atuação diversa

Mas o sistema não funciona apenas com os motoristas, que atuam nas rotas e deslocamentos. Por trás de tudo isso, existem profissionais dedicados que pensam nas diversas estruturas e necessidades daqueles que utilizam o transporte público. Esses profissionais desempenham funções nas áreas administrativa, de manutenção e operacional, sendo responsáveis pelo deslocamento de aproximadamente 525 mil passageiros que utilizam diariamente o sistema de transporte de Fortaleza.

Maria Thaís Nunes, responsável pelo Atendimento ao Idoso no Sindiônibus, personifica o compromisso com o acolhimento e a assistência humanizada aos passageiros mais experientes. Com 24 anos, Maria Thaís ingressou no sindicato há três anos como estagiária e agora atua efetivamente no setor. A dedicação vai além do simples atendimento, com ela se preocupando em orientar os idosos sobre o uso correto do transporte público, garantindo que se sintam seguros e bem cuidados durante suas viagens.

Dayse Muniz, analista de Recursos Humanos, desempenha um papel fundamental na seleção e desenvolvimento dos profissionais que compõem a equipe do transporte público em Fortaleza. Com formação em Psicologia, Dayse ingressou no Sindiônibus em 2019 como assistente de RH e progrediu para o cargo atual. Ela se empenha em garantir que cada funcionário esteja capacitado e motivado para oferecer um serviço de qualidade aos usuários.

Davi Pacheco, engenheiro civil especializado em gestão de transporte público, possui uma carreira dedicada ao setor. Davi começou a jornada na Etufor como estagiário há mais de duas décadas e, desde então, tem contribuído significativamente para a melhoria contínua do sistema de transporte da cidade.