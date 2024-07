Coleta domiciliar: entenda a responsabilidade de cada um no descarte de resíduos

O descarte correto de lixo domiciliar é uma prática fundamental para a preservação do meio ambiente e a promoção da saúde pública. A maneira como a população lida com o lixo tem impactos significativos em diversos aspectos, desde a qualidade do ar e da água até a conservação da fauna, flora e oceanos.

O serviço de coleta domiciliar porta a porta está presente em 100% das vias, cobrindo todo o município de Fortaleza, e diariamente, a Ecofor, empresa da Marquise Ambiental, coleta 2.105,29 toneladas de resíduos domiciliares, cerca de 54 mil toneladas por mês, considerando a média de janeiro a junho de 2024.

João Júlio Sombra, superintendente da Ecofor ressalta “a importância da participação da população para manter a cidade limpa. Com medidas simples, cada um de nós pode ser um agente de transformação para o descarte correto de resíduos”.

A primeira atitude correta em relação ao descarte de lixo domiciliar é ensacar bem o resíduo e colocá-lo em frente à residência somente nos dias de coleta. O recolhimento ocorre três vezes por semana, com exceção da Beira-Mar e do Centro, onde ocorre todos os dias. Para se informar sobre os dias e horários da coleta, há informações completas no site da Marquise Ambiental (www.marquiseambiental/cidades).

Separar para reciclar

Uma prática simples e fundamental para o descarte correto do lixo domiciliar é fazer a separação do lixo orgânico, como restos de comida, do reciclável, como plástico, papel, metal e vidro. O lixo orgânico deve ser colocado para fora de casa no dia e horário da coleta domiciliar.

Materiais como papel, vidro, plástico, metal e eletrodomésticos também têm destino certo quando o assunto é colocar lixo no seu devido lugar. Em Fortaleza, 105 Ecopontos estão distribuídos em todas as regionais, onde é possível descartar material reciclável, além de entulho de pequenas construções, volumosos e óleo de cozinha.

Legenda: Cidadão recebendo desconto na conta de energia após entregar seus recicláveis no Ecoponto. Foto: Divulgação

Quem entrega esses materiais nos pontos específicos pode receber desconto na conta de energia. Saiba onde encontrar um Ecoponto mais próximo no portal da Marquise Ambiental.

No dia a dia, o lixo residencial é abastecido por diversos resíduos produzidos em casa. Restos de alimentos, recicláveis, objetos quebrados e até mesmo medicamentos e restos de construção estão entre os materiais jogados fora. Dessa forma, é preciso que haja a separação dos resíduos pelos cidadãos, dando atenção reforçada aos cortantes e materiais pontiuagudos. Para que não ocorram cortes ou furos, os materiais cortantes devem ser colocados em embrulhos bem seguros.

O lixo com materiais cortantes é composto por materiais que podem perfurar ou cortar a pele, como agulhas, lâminas de barbear, ampolas de vidro, cacos de vidro e outros objetos pontiagudos, como espetos de churrasco. Esses produtos, se descartados no lixo comum e sem o devido empacotamento, podem causar ferimentos tanto nos moradores da residência quanto nos profissionais da coleta e manejo dos resíduos, além dos animais e pessoas em situação de rua.

Isabele Camurça, engenheira de segurança da EcoFor, destaca a importância da conscientização da população. “Com a separação correta dos resíduos, a população ajuda o meio ambiente e na prevenção de cortes e furos com os materiais cortantes. A prevenção começa com atitudes simples no destino correto dos resíduos”, comenta.

Para garantir a segurança de todos, é fundamental separar os materiais cortantes do lixo comum. Dentre as medidas que podem ser adotadas, estão:

Utilizar um recipiente rígido e vedado: utilize um recipiente específico para o material cortante, como um pote de plástico com tampa vedada ou uma caixa de papelão resistente.

Identificar o recipiente: sinalize o recipiente, caixa ou outro tipo de embalagem, identificando que nele há materiais cortantes.

Armazenar o recipiente em local seguro: mantenha o recipiente com o material cortante em local seguro, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Descartar o recipiente no local correto: entregue o recipiente com o material cortante no Ecoponto, sempre que possível. Para a coleta domiciliar, siga todas as medidas de identificação do material cortante nos recipientes adequados.

Legenda: Informar sobre a presença de materiais cortantes auxilia a preservar a saúde dos profissionais da limpeza urbana Foto: Shutterstock

Atendendo a diversas cidades pelo Brasil, a Marquise Ambiental realiza a coleta de lixo domiciliar em quatro cidades da Região Metropolitana de Fortaleza: Aquiraz, Caucaia, Eusébio e a própria Capital. A coleta é feita de segunda a sábado, três vezes por semana, conforme o cronograma específico para cada bairro. Para conferir os dias e horários da coleta de cada região, acesse o site da Marquise Ambiental (https://www.marquiseambiental.com.br/cidades/).