Ceará

Praia do Futuro recebe mutirão e peça teatral no Dia Mundial de Limpeza de Praia

A ação acontece no dia 21 de setembro, das 08h às 12h

Agência de Conteúdo DN 16 de Setembro de 2024

Ceará

De garrafas a móveis, Ecopontos recebem diferentes tipos de materiais recicláveis

Mais de 100 Ecopontos estão espalhados pela Capital, como forma de ampliar o acesso da população

Agência de Conteúdo DN 12 de Setembro de 2024

Ceará

Sistema Verdes Mares promove mutirão de limpeza de praias em setembro

Iniciativa é realizada em parceria com a Marquise Ambiental e Ecofor

Agência de Conteúdo DN 06 de Setembro de 2024

Ceará

Lixo solto: empresas são responsáveis por gestão de resíduos

Lei define que grandes geradores de resíduos devem contratar empresas especializadas

Agência de Conteúdo DN 23 de Agosto de 2024

Ceará

Carroceiros podem ganhar até R$ 3 mil com descarte correto de entulho nos Ecopontos

Mais de 100 espaços espalhados por Fortaleza recebem materiais coletados pelos carroceiros.

Agência de Conteúdo DN 22 de Agosto de 2024

Ceará

Descarte incorreto de resíduos é prejudicial ao meio ambiente e ao ser humano

Por não serem tratados corretamente, materiais se transformam em poluentes da natureza e causadores de doenças

Agência de Conteúdo DN 31 de Julho de 2024

Ceará

Ecopontos são locais ideais para descarte adequado de recicláveis em Fortaleza

Nos mais de 100 pontos espalhados pela cidade, podem ser entregues desde garrafas pet até móveis e eletrodomésticos

Agência de Conteúdo DN 30 de Julho de 2024

Ceará

Separação de resíduos e descarte adequado são ações para reduzir lixo solto nas ruas

A destinação adequada dos resíduos é uma das iniciativas simples que proporciona a geração de menos lixo

Agência de Conteúdo DN 29 de Julho de 2024

Ceará

Conheça opções para realizar o descarte correto de resíduos em Fortaleza

Ecopontos, lixeiras subterrâneas e equipamentos instalados em terminais compõem a rede de coleta da Capital

Agência de Conteúdo DN 26 de Julho de 2024

Ceará

Manejo adequado de resíduos sólidos auxilia a reduzir poluição nas cidades

Descartar o lixo nos dias e horários corretos é uma forma de evitar que o lixo se espalhe pela cidade

Agência de Conteúdo DN 24 de Julho de 2024
