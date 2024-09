Sistema Verdes Mares promove mutirão de limpeza de praias em setembro

O Sistema Verdes Mares realizará, durante o mês de setembro, quatro mutirões para limpeza das praias de Fortaleza. As ações ocorrerão nos dias 20 e 21. O objetivo é envolver a população no recolhimento de resíduos e entulhos, promovendo atividades lúdicas e ações de conscientização ambiental. A iniciativa é feita em parceria com a Marquise Ambiental e Ecofor.

No dia 20, a ação acontecerá na Beira Mar, no Mercado dos Peixes. Já no dia 21, no qual é celebrado o Dia Mundial da Limpeza de Praias, haverá três ações: uma na Praia do Futuro, no complexo Crocobeach, outra na comunidade Poço da Draga e, por último, uma na Praia de Iracema, no trecho conhecido como Praia dos Crush.

Os locais terão abordagens de educadores ambientais, jogos interativos, distribuição de revistas do O Agente Ecocidadão, entre outras atividades. Além disso, o mutirão na Praia do Futuro contará com a apresentação da peça teatral “Flúvio e o Mar”, que conta a história de um menino de nome aquático que mora na pequena cidade de Elmo das Pedras e que um dia decide partir em uma aventura em busca do mar. A peça é um espetáculo infantojuvenil do Coletivo Atores à Deriva.

Foto: Marquise Setembro 2 / Divulgação

Legenda: O mutirão na Praia do Futuro contará com a apresentação da peça teatral “Flúvio e o Mar”

Os mutirões buscam conscientizar a população para a proteção ambiental, trazendo reflexões sobre o consumo e as consequências do descarte incorreto dos resíduos nas praias. Busca ainda atingir o público de usuários das praias, especificadamente, às pessoas que transitam na faixa de areia, como comerciantes do mercado, permissionários, crianças, adolescentes e moradores das comunidades no entorno.

Vini Fernandes, gerente de marketing e inteligência social do Grupo Marquise, destaca a importância da ação. “Reafirmamos nosso compromisso com a educação ambiental por meio de várias iniciativas permanentes que buscam conscientizar a comunidade sobre a necessidade de proteger o meio ambiente. O Dia Mundial de Limpeza de Praia, celebrado em 197 países ao redor do mundo, é mais uma oportunidade para reforçar essa mensagem”, declara.

A campanha está alinhada ao projeto Agir e Transformar, cujo objetivo é educar e conscientizar a população sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Essa ação é fruto da parceria entre a Marquise Ambiental, Ecofor e o Sistema Verdes Mares, reforçando a relevância de promover atitudes sustentáveis.

“Articular ações grandiosas como essa está no centro do que buscamos, que é conscientizar todos sobre atitudes que podem transformar para melhor a nossa realidade. Esperamos contar com a força mais importante: a da população!”, afirma Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do SVM.

Serviço

Mutirões de limpeza de praia

Datas: 20 e 21 de setembro

Horários e locais:

20/09: 15h às 17h — Beira Mar (Mercado dos Peixes)

21/09: 08h às 12h — Praia do Futuro (Crocobeach) – Com apresentação da Peça Flúvio e o Mar.

21/09: 10h às 12h — Poço da Draga (comunidade);

21/09: 15h às 17h — Praia de Iracema (Praia dos Crush)

Entrada: gratuita.

Saiba mais sobre a Peça Flúvio e o Mar:

Instagram: @boboxproducoes @atoresaderivaa