Praia do Futuro recebe mutirão e peça teatral no Dia Mundial de Limpeza de Praia

Durante o mês de setembro, o Sistema Verdes Mares promoverá quatro mutirões para a limpeza das praias de Fortaleza, abrangendo diferentes locais da cidade, em parceria com a Marquise Ambiental e Ecofor. Um dos eventos ocorrerá na Praia do Futuro no dia 21 e incluirá um totem interativo com o game Academia de Ecocidadãos, distribuição de revistas do O Agente Ecocidadão e a apresentação teatral “Flúvio e o Mar”.

O objetivo principal dessas ações é conscientizar a população sobre a importância de cuidar do meio ambiente e do descarte correto de resíduos, incorporando atividades lúdicas e práticas de conscientização sobre sustentabilidade. As ações serão realizadas das 08h às 12h, com o apoio do Crocobeach.

Legenda: O espetáculo conta a história de Flúvio, um garoto que sonha em ver o mar Foto: Divulgação

A peça “Flúvio e o Mar” é uma iniciativa do Coletivo Artístico Atores à Deriva e da Bobox Produções, com o patrocínio da Marquise Ambiental e Ecofor, através da Lei de Incentivo à Cultura. O espetáculo conta a história de Flúvio, um garoto que sonha em ver o mar. Sua jornada aborda o impacto do descarte de resíduos no oceano, incentivando a reflexão sobre a questão ambiental.

Esta ação está alinhada com o programa Ecocidadão, desenvolvido pela Marquise Ambiental há mais de 20 anos, que visa promover a discussão sobre questões ambientais entre as gerações futuras e já alcançou muitas crianças em escolas e visitas.

Em 2021, o Programa Ecocidadão levou a peça “O Presente de Cecília” a Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Juazeiro do Norte, Crato, Nova Olinda, Guaramiranga, Pacoti, Jijoca de Jericoacoara e Sobral, impactando mais de oito mil pessoas. No ano de 2023, os educadores ambientais realizaram 371 visitas domiciliares, 53 palestras sobre educação ambiental e 376 pontos irregulares de descarte de resíduos foram revitalizados.

Vini Fernandes, gerente de marketing e inteligência social do Grupo Marquise, destaca a importância dessa abordagem. “A Marquise Ambiental acredita que esse papel é fundamental para a formação de uma comunidade mais informada e engajada, capaz de adotar escolhas sustentáveis e responsáveis, garantindo um futuro mais saudável”, afirma.

Além da ação na Praia do Futuro, haverá outros três mutirões. No dia 20 (sexta-feira), o evento será no Mercado dos Peixes (Avenida Beira Mar), das 15h às 17h. No dia 21 (sábado), haverá uma limpeza na comunidade Poço da Draga das 10h às 12h e, à tarde, das 15h às 17h, na Praia de Iracema, no trecho conhecido como Praia dos Crush.

Serviço

Mutirões de limpeza de praia

Datas: 20 e 21 de setembro

Horários e locais:

20/09: 15h às 17h —Beira Mar / Próximo ao Espigão do Náutico

21/09: 08h às 12h — Praia do Futuro (Crocobeach) – Com apresentação da Peça Flúvio e o Mar.

21/09: 10h às 12h — Poço da Draga (comunidade);

21/09: 15h às 17h — Praia de Iracema (Praia dos Crush)

Entrada: gratuita.

Saiba mais sobre a Peça Flúvio e o Mar:

Instagram: @boboxproducoes @atoresaderivaa