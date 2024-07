Separação de resíduos e descarte adequado são ações para reduzir lixo solto nas ruas

A participação da população ao separar e levar os recicláveis para os ecopontos é fundamental para impulsionar a reciclagem e diminuir a geração de lixo solto nas cidades e nos aterros.

O acúmulo excessivo de lixo representa um desafio global, com impactos negativos no meio ambiente e na saúde pública. A contaminação do solo, da água e do ar, a proliferação de doenças e o agravamento das mudanças climáticas são algumas das consequências do descarte inadequado dos resíduos. Para construir um futuro mais verde e saudável para as próximas gerações, é fundamental repensar os hábitos e adotar práticas sustentáveis no dia a dia.

Para o coordenador ambiental da Marquise Ambiental, Átila Gomes, é fundamental que a população pratique ações voltadas para a sustentabilidade em todos os ambientes que frequente, especialmente em casa. “Buscar soluções e mudar os hábitos para que haja a separação e destinação correta dos resíduos são pontos muito importantes a serem realizados pela comunidade. Além disso, vemos que a prática dos 3R’s — Reciclar, Reutilizar e Reaproveitar — é a base para desenvolver uma cultura sustentável e menos agressiva ao meio ambiente”, comenta.

Algumas das ações e iniciativas que geram essa cultura sustentável e ajudam a reduzir a quantidade de lixo gerada em casa são:

1. Separação dos resíduos em casa

Separar o lixo corretamente: materiais como papel, plástico, metal e vidro devem ser separados dos materiais orgânicos, limpos e destinados aos Ecopontos para reciclagem. Já os materiais orgânicos, como restos de comida, devem ser embalados em sacos plásticos e deixados fora de casa no dia e hora certa para que o caminhão da Ecofor faça a coleta.

Contribuir para a economia circular: a reciclagem diminui a quantidade de lixo nos aterros sanitários, economiza recursos naturais e gera novos produtos a partir de materiais já utilizados.

2. Redução, Reutilização e Reciclagem

Dar nova vida aos materiais: reaproveitar potes de vidro, caixas de papelão e roupas para criar objetos ou decorações;

Compostar o lixo orgânico: transformar restos de alimentos em adubo rico para as plantas, diminuindo a quantidade de lixo enviado para os aterros sanitários.

3. Transformação social