De garrafas a móveis, Ecopontos recebem diferentes tipos de materiais recicláveis

Com mais de 100 unidades distribuídas por Fortaleza, os Ecopontos são espaços dedicados a receber materiais recicláveis, que variam desde garrafas PET até móveis e resíduos de construção. Por meio da destinação até os locais, a população auxilia a reduzir a quantidade de resíduos que chega às ruas da Capital e contribui com a indústria da reciclagem, preservando os recursos naturais.

Os Ecopontos estão distribuídos em vários locais da cidade. Entre os materiais que os Ecopontos recebem estão:

Papel

Plástico

Vidro

Óleo de cozinha

Metal

Resíduos eletrônicos

Móveis e eletrodomésticos

Pneus

A lista completa com os endereços e horários de funcionamento pode ser conferida no site da Marquise Ambiental (https://www.marquiseambiental.com.br/ecopontos-fortaleza-ceara/).

Por meio do descarte correto nos Ecopontos, é feita a destinação adequada dos materiais, o que garante que eles serão reciclados e reutilizados.

Além de espaço para recebimento de recicláveis, os Ecopontos são alternativas para os carroceiros de Fortaleza, profissionais que transportam entulhos, sucatas, ferro-velho, podas de árvores e resíduos da construção civil, fazerem o descarte correto dos resíduos. A partir do credenciamento dos profissionais, é possível que os carroceiros ganhem até R$ 3 mil por mês, a depender da quantidade de materiais coletados das ruas.

Saiba mais sobre o descarte correto dos resíduos

Para fazer a destinação correta dos resíduos é preciso separar os materiais recicláveis dos orgânicos. Os resíduos orgânicos, como restos de comida e papéis sujos, devem ser colocados para fora de casa no dia e hora certa da coleta domiciliar da Ecofor. Já os materiais recicláveis devem ser levados ao Ecoponto mais próximo.

Os resíduos recicláveis deixados no Ecoponto, como papéis, plásticos, metais, vidros e eletroeletrônicos, geram diversos benefícios ao cidadão, como desconto na conta de energia e moeda social, que pode ser usada nos comércios do bairro. Saiba mais no vídeo a seguir.