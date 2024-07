Manejo adequado de resíduos sólidos auxilia a reduzir poluição nas cidades

O manejo apropriado do lixo é fundamental para a saúde pública e a preservação do meio ambiente. No entanto, a conduta incorreta no descarte dos resíduos produzidos pode resultar em sérias consequências que afetam toda a sociedade.

Uma das ações negativas é o descarte do lixo fora do horário programado para a coleta no bairro. Sacos de lixo deixados nas calçadas fora do horário correto são alvos fáceis para animais como cães e gatos de rua, que podem rasgá-los e espalhar resíduos pelas vias públicas.

Além disso, os resíduos espalhados podem acabar obstruindo bueiros e sistemas de drenagem, agravando a situação durante os períodos chuvosos ao causar alagamentos e enchentes, com potencial para danificar infraestruturas e afetar negativamente a vida dos moradores.

O lixo exposto atrai vetores de doenças, como ratos e mosquitos, aumentando os riscos de doenças como leptospirose e dengue, que colocam em risco a saúde pública. Portanto, é essencial que os moradores sigam os horários de coleta para garantir a limpeza, segurança e bem-estar de toda a comunidade

Legenda: Descarte inadequado em vias públicas Foto: Divulgação

Em Fortaleza, o caminhão coletor passa em cada rua dos bairros pelo menos três vezes por semana, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, ou terças, quintas e sábados, nos períodos diurnos ou noturnos. Os dias e horários específicos estão disponíveis no site www.marquiseambiental.com.br/maiorlimpeza/. No Centro e na Beira Mar, a coleta ocorre diariamente, devido ao intenso fluxo dessas regiões.

“É fundamental que a população se conscientize da importância do descarte correto e colabore para a construção de uma Fortaleza mais limpa e sustentável”, lembra João Júlio Sombra, superintendente da Ecofor Ambiental.

Confira dicas para realizar um descarte adequado dos resíduos