Cães de rua recebem coleiras reflexivas para evitar acidente de trânsito em Fortaleza

As cenas de animais mortos nas estradas brasileiras é uma realidade dura e que merece atenção. Segundo o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE), estima-se que, a cada ano, 475 milhões de animais sejam atropelados nas estradas brasileiras. São cerca de 15 animais mortos por segundo.

Frente a isso, ativistas da causa animal do mundo todo buscam alternativas para reduzir os dados alarmantes. Umas das soluções propostas é a distribuição de coleiras reflexivas para animais de rua.

A ideia é que, com estas coleiras, fique mais fácil a visualização dos animais pelos motoristas, evitando acidentes. O equipamento reflete a luz e pode ser confeccionado com os mais variados tipos de materiais. Nas redes sociais, alguns modelos viralizaram.

Por exemplo, se o animal está em uma via mal iluminada e um veículo com farol aceso se aproxima, a faixa da coleira vai refletir o brilho gerado pela fonte de luz, destacando a presença do animal. O acessório também contribui com a procura por animais desaparecidos ou que fugiram à noite.

Produção continua para aumentar a distribuição, mas precisa de apoio financeiro

No Ceará, o ativista e protetor, Apollo Vicz, criou um modelo de coleira reflexiva. Com a ajuda de doações, já foram confeccionadas mil coleiras, que foram distribuídas durante ações em bairros de Fortaleza, como Barra do Ceará e Granja Portugal, além das cidades de Maracanaú, Maranguape e Eusébio.

Legenda: Ativistas da causa animal do mundo todo buscam alternativas para reduzir o alto número de atropelamento de animais Foto: Divulgação

Em três meses, a produção das coleiras reflexivas contou com a ajuda de uma campanha online que conseguiu arrecadar R$ 2 mil, sendo possível produzir mil unidades. Feitas de duas partes de tecido que se encaixam sem apertar, as coleiras podem ser facilmente removidas. Agora, a produção precisa de apoio financeiro com uma segunda campanha online.

Como doar para o projeto?

Para aqueles que desejam se somar à causa, o pix da vakinha é: 4938040@vakinha.com.br. Qualquer valor é aceito.

"Os lares temporários estão esgotados. Não têm mais onde colocar esses animais. A gente precisa cuidar desses que andam na rua", defende Apollo Vicz.

É possível conseguir unidades das coleiras reflexivas?

Sim, é possível adquirir as coleiras através de agendamento pelos contatos: (85) 9 9174-5508 / (85) 98921-3330 (Whatsapp), falar com Apollo ou David.

Legenda: Com a ajuda de doações, já foram confeccionadas 1.000 coleiras Foto: Divulgação

Lei obriga socorro a animais atropelados no Ceará

Publicada no Diário Oficial do Ceará em 6 de outubro de 2020, a lei estadual nº 17.307 torna obrigatória a prestação de socorro a animais atropelados por motoristas, motociclistas e ciclistas nas vias públicas do Ceará.

A prestação do socorro só será possível quando não apresentar risco para os indivíduos, “devendo o condutor solicitar auxílio à autoridade pública competente”.

A multa a ser aplicada para quem desrespeitar a lei “vai de acordo com a lei maior, que é a lei de crimes ambientais - lei federal 9605/98”.