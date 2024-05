Como ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar certo? Veja 5 dicas

Encontrar uma poça de xixi pela casa não é nada legal, além da sujeira e do mau cheiro que podem ficar no ambiente. Essa é uma das principais reclamações que donos de cachorro fazem para adestradores profissionais e veterinários. Então, se você enfrenta esse problema, não se desespere!

Confira as dicas do adestrador e médico veterinário, Henrique Perdigão, para acabar com isso.

É muito importante que o animal se alimente nos horários certos. 90% dos problemas comportamentais vem de uma má organização do horário de alimentação do animal. Henrique Perdigão Adestrador e médico veterinário

Mas, atenção: alguns animais podem desenvolver incontinência urinária e não conseguem mais segurar o xixi até o cantinho da sujeira. Nesses casos, é preciso agendar uma consulta com um médico veterinário.

1 - Escolha um local na casa como o "banheiro" dele

O primeiro passo é escolher um local na casa como o “banheiro” do cachorro e você vai poder forrar esse cantinho com um tapete higiênico. Existem vários modelos, com diferentes funções e composições.

Aí começa o processo de treinamento com o animal. Sempre que ele der sinais de fazer xixi, leve-o a esse canto e espere que ele consiga fazer. Com o tempo, ele deve começar ir sozinho.

2 - Faça treinamentos com constância

A constância é tudo. Fazer esse treinamento todo dia e desde cedo ajuda o bichinho a memorizar todas as informações. Nos primeiros cinco meses, é importante que o filhote faça as necessidades durante a noite também.

No começo, é legal estabelecer os horários para que o bichinho consiga se orientar melhor. Ele vai errar e você vai conseguir entender melhor quais são os horários em que o animalzinho quer fazer as necessidades para montar a rotina a partir disso.

3 - Fique atento aos passeios

Se a ideia é que ele faça as necessidades fora de casa, saia para passear logo após a refeição do filhote. Já os adultos, é importante lembrar que esses costumam urinar e defecar cerca de 15 a 30 minutos após a refeição.

Então, a pessoa já tem que entender que vai precisar disponibilizar pelo menos uma hora, uma hora e pouco do dia pra fazer passeios com esse cão Henrique Perdigão Adestrador e médico veterinário

Para saber quando o animal está apertado, observe o comportamento dele. Alguns costumam ficar inquietos e cheirando o chão. Além disso, animais que estão acostumados com a textura da grama da rua para fazer xixi podem estranhar um jornal ou o tapete higiênico.

"Nesses casos, uma boa alternativa é o uso da grama sintética. A vantagem é que ela é atrativa para o animal e é reutilizável", diz o adestrador.

4 - Nunca dê broncas

Segundo Henrique Perdigão, "isso não ajuda em nada, já que ele não entende o que está acontecendo, nem aprende o local certo". Na maioria dos casos, o cachorro acaba ficando com medo do dono e passa a procurar cantinhos escondidos da casa para fazer suas necessidades.

Eles podem ainda desenvolver certa resistência às broncas e passam a fazer isso para ganhar atenção. "A dica é ignorar os erros e limpar a sujeira sem o cão ver. Se for preciso, prenda-o em outro cômodo enquanto você faz a higienização", diz.

As pessoas pensam que o animal vai olhar um tapete higiênico e já vai ficar ali ou ele vai olhar a caminha e já vai subir ou que ele vai entender palavras como sim e não. O animal não entende, você precisa ensinar ele o que são essas palavras pra poder você construir um vínculo como qualquer relacionamento de filho e mãe ou pai. O animal precisa entender o que ele precisa fazer e só depois deve ser cobrado. Henrique Perdigão Adestrador e médico veterinário

5 - Elimine o cheiro

Higienize o local com produtos adequados para eliminar o cheiro e evitar que o cão volte a procurar aquela área. "Remover o xixi e o cocô, passar um pano umedecido com água e só depois usar algum desinfetante é mais eficiente do que usar os produtos de limpeza diretamente", destaca Henrique.

É possível ensinar cães adultos?

Para o adestrador Henrique Perdigão, sim, é possível, até os idosos conseguem ser treinados para isso. Mas, é preciso ensinar cachorro a fazer necessidades no lugar certo desde o primeiro dia em casa. E isso vale tanto para os filhotes, quanto para aqueles que foram adotados já adultos. Não existe limite de idade para aprender a usar o jornal ou o tapete higiênico.