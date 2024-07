FM 93 promove café da manhã especial com Samantha Marques e ouvintes

Na última terça-feira (23), a FM 93 realizou um encontro especial entre ouvintes da emissora e apresentadora Samantha Marques no evento "Encontro com a Sua Maior e Melhor Amiga". A iniciativa, que fez alusão também ao Dia do Amigo, promoveu um café da manhã entre os convidados e a locutora. Os participantes foram selecionados por meio de uma promoção nas redes sociais da FM 93.

O clima de emoção e alegria tomou conta do evento, onde 10 ouvintes tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente Samantha Marques. Durante o encontro, eles puderam conversar, contar suas histórias e compartilhar o carinho que sentem pelo trabalho da radialista

Além do bate-papo, os participantes foram presenteados com lembranças especiais. Dessa forma, a FM 93 reafirma, por meio dessas ações, o compromisso com estar sempre próxima da audiência.

“Estou felicíssima da vida, matando a saudade da minha diva, Samantha Marques, minha rainha, que faz parte da minha vida há 30 anos”, conta Ester Lins, ouvinte de Araturi.