Nigéria x Brasil no futebol feminino das Olimpíadas 2024: veja horário e onde assistir

Nigéria e Brasil entram em campo nesta quinta-feira (25), às 14h de Brasília, no Estádio Matmut Atlantique, em Paris (FRA), para realizarem suas estreias no futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, em partida válida pelo Grupo C. De um lado, o Brasil busca o ouro inédito, enquanto a Nigéria volta a disputar o torneio após 16 anos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Nigéria

Chiamaka Nnadozie; Osinachi Ohale, TosinDemehin, Michelle Alozie, Nicole Payne; Deborah Abiodun, Halimatu Ayinde, Christy Ucheibe; Rasheedat Ajibabe, Uchenna Kanu e Esther Okorokkwo (Asisat Oshoala). Técnico: Randy Waldrum.

Brasil

Lorena; Antônia, Tarciane, Rafaelle e Tamiris; Yaya, Duda Sampaio, Gabi Portilho; Ludmila, Adriana e Gabi Nunes. Técnico: Arthur Elias.

Nigéria x Brasil | FICHA TÉCNICA

Competição: Futebol feminino, Jogos Olímpicos de Paris-2024

Local: Estádio Matmut Atlantique, em Paris (FRA)

Data: 25/07/2024 (quinta-feira)

Horário: 14h00 (de Brasília)