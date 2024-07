Barra do Ceará celebra 420 anos nesta quinta-feira (25); veja fotorreportagem do tradicional bairro

Conhecida como Marco Zero de Fortaleza, a Barra do Ceará completa nesta quinta-feira (25) 420 anos de história. Cartão-postal inegável da Capital cearense, o pôr-do-sol da Barra e o passeio no Rio Ceará já viraram parada obrigatória para visitantes e orgulham moradores.

A Barra do Ceará começou em 1604, quando o português Capitão Pero Coelho tentou erguer o Fortim de São Tiago na foz do Rio Ceará, local privilegiado e com condições que faziam inveja aos piratas franceses e conquistadores holandeses. Mas, a região acabou se estabelecendo somente no pequeno riacho Pajeú e foi crescendo para a periferia.

Uma dos principais momentos para o bairro veio quando foi construída a Avenida Leste-Oeste, em 1973. A Ponte José Martins Rodrigues, também chamada de Ponte da Barra ou Ponte Sobre o Rio Ceará, foi também um marco para o bairro.

Neste ano, o equipamento completa 27 anos. A Ponte interliga as cidades de Fortaleza e Caucaia, na Região Metropolitana (RM). A obra foi executada pela Prefeitura de Fortaleza em convênio com a Prefeitura de Caucaia, e custou cerca de R$ 17 milhões, segundo registros da época.

Atualmente, histórias continuam sendo escritas na Barra, lar de diversidade de culturas e povos.

Abaixo, confira fotorreportagem sobre a Barra do Ceará:

Legenda: Barqueiros na Barra do Ceará, em Fortaleza, em 1995, antes da construção da ponte Foto: André Lima/Arquivo Diário do Nordeste

Legenda: Ponte da Barra do Ceará em 1997, durante teste das luzes para inauguração Foto: Arquivo Diário do Nordeste

Legenda: Programações diversas atraem público à Barra do Ceará Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Barra do Ceará é um dos cartões postais de Fortaleza Foto: Kid Júnior

Legenda: A história da Barra do Ceará começou em 1604, com a chegada dos portugueses na foz do Rio Ceará Foto: Kid Júnior

Legenda: A Barra do Ceará é lar de diversidade de culturas e povos Foto: JL Rosa

Legenda: Atividades de pesca ainda ocorrem no Rio Ceará, que banha a Barra do Ceará Foto: Natinho Rodrigues

Legenda: Passeios no Rio Ceará são o carro-chefe do turismo na Barra do Ceará Foto: Fabiane de Paula

Legenda: O pôr-do-sol na Barra é um programa muito procurado em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha