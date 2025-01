Chuva causa alagamento e água invade comércios de Juazeiro do Norte, no Cariri

Estabelecimentos comerciais do município de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, foram atingidos por alagamentos causados por uma precipitação durante a madrugada de terça-feira (7).

Em imagens exibidas pela TV Verdes Mares, no Bom Dia Ceará, foi possível visualizar o alto nível da água em um restaurante self-service, localizado na avenida Plácido Aderaldo Castelo, no bairro Lagoa Seca.

Legenda: Estacionamento de frigorífico atingindo por alagamento Foto: Patrícia Silva/SVM

Ainda na mesma via, a sede de um frigorífico teve a área do estacionamento e o setor administrativo inundados. Além de caminhões, série de documentos da empresa foram atingidos pela água.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Juazeiro do Norte para saber mais informações sobre o impacto das precipitações na Cidade e aguarda posicionamento.

Previsão do tempo

Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nas últimas 24h, choveu 89.5 mm em Juazeiro do Norte. Segundo análise divulgada pelo órgão na segunda-feira (6), as precipitações ocorrem devido à formação de áreas de instabilidade sobre a Região do Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Ainda segundo o órgão, a previsão do tempo para a noite desta terça é de céu variando de "sem nuvens a parcialmente nublado" com chuva isolada no Cariri e Sul do Sertão Central e Inhamuns.