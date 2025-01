Sol 'mais próximo' da Terra, Lua do Lobo, meteoros: confira os fenômenos no céu em janeiro de 2025

O início do ano traz eventos astronômicos capazes de encantar quem olha para o céu e de “dar aula” de astronomia. Em janeiro de 2025, há chuva de meteoros, o Sol na menor distância em relação à Terra e Lua Cheia, por exemplo. Além disso, o mês terá o melhor momento para observar Marte.

Os fenômenos astronômicos podem ser vistos sem uso de equipamentos profissionais, como binóculos ou telescópios. Para nortear as observações, aplicativos para celulares facilitam a identificação das constelações e dos planetas visíveis.

A relação com os eventos astronômicos de janeiro foi feita pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) da Universidade Estadual do Ceará (Uece) a pedido do Diário do Nordeste.

Os lugares propícios para ver o céu com melhor nitidez ficam longe da poluição luminosa dos grandes centros urbanos. Contudo, no Ceará, a chegada do período chuvoso pode dificultar as observações devido ao aumento da nebulosidade.

Os eventos astronômicos listados pelo Lepa foram consultados para checar a possibilidade de serem vistos a partir do Ceará.

Chuva de meteoros Quadrantid: 3 de janeiro

Com atividade até o dia 12 de janeiro, esse fenômeno pode ser visto na constelação de Caçador. As observações acontecem na madrugada, a partir de 2h14 até ao amanhecer.

Terra no periélio e a maior aproximação do Sol: 4 de janeiro

O ponto mais próximo entre a Terra e o Sol acontece no dia 4 de janeiro, quando o astro rei vai parecer maior no céu do que em qualquer outra época do ano devido à órbita anual. A distância será de 0,9833 Unidades Astronômicas (UA), algo como 149.597.870,7 quilômetros.

Nesse momento, a Terra também vai receber mais radiação devido à menor distância. Contudo, isso não tem relação direta com as mudanças entre estações, que são causadas pela inclinação do eixo de rotação da Terra e não pela distância em relação ao Sol.

Aproximação Lua e Saturno: 4 de janeiro

Quando o Sol se pôr, após o dia de maior aproximação com a Terra, será a vez da Lua e Saturno realizarem uma aproximação, compartilhando a mesma ascensão reta no céu, na constelação de Aquário.

O par fica visível a partir de 18h19 até às 21h45, sendo fácil de identificar a olho nu ou com uso de binóculos.

Aproximação Lua e M45 Plêiades: 9 de janeiro

A Lua e o aglomerado de estrelas M45 Plêiades estarão próximas no céu a partir das 18h, na constelação de Touro. O M45 aparece quase como uma mancha azul no céu, podendo encantar quem tiver o olhar atento ao fenômeno.

Aproximação Lua e Júpiter: 10 de janeiro

Quem observar um "ponto brilhante" próximo da Lua neste momento provavelmente vai identificar Júpiter, que faz uma aproximação a partir de 18h20, na constelação de Aquário. O par fica visível até às 21h45.

Marte próximo da Terra: 12 de janeiro

O planeta Marte também vai estar mais próximo da Terra em janeiro, ficando a 0,64 UA, aparentando estar maior e mais brilhante durante a noite.

Além disso, na ocasião, o Sol, a Terra e Marte ficam em linha reta, com a Terra no meio. Ou seja, Marte fica oposto ao Sol no céu e fica visível durante grande parte da noite. Esse é o melhor momento para observar o planeta vermelho.

Legenda: Esse será o momento para observar Marte da Terra Foto: Lepa/Stellarium/Reprodução

Lua do Lobo: 13 de janeiro

A primeira Lua Cheia do ano é conhecida como "Lua do Lobo" no hemisfério norte devido a observações populares de uivos intensos dos animais nessa época do ano. A fase será observada por boa parte da noite.

Conjunção Lua e Marte: 14 de janeiro

A Lua e o planeta Marte vão estar na mesma ascensão reta, ficando visíveis juntos a partir de 18h35 até às 5h10, na constelação de Gêmeos. O par será facilmente visto a olho nu, com uso de binóculos e até de telescópio.

Chuva de meteoros Ursa Menor: 19 de janeiro

A chuva de meteoros γ-Ursae Minorid, ou Ursa Menor, fica ativa de 15 a 25 de janeiro, mas o pico de atividade deve acontecer a partir de 2h do dia 19. O fenômeno tem esse nome por estar localizado na constelação de Ursa Menor.

Nos outros dias, a chuva de meteoros não será visível antes da 01h23 de cada noite, quando seu ponto radiante se eleva acima do seu horizonte leste. Os meteoros aparecem até ao amanhecer.

Aproximação Vênus e Saturno: 20 de janeiro

Vênus e Saturno compartilharão a mesma ascensão reta no céu e farão uma aproximação, na constelação de Aquário. O par se tornará visível por volta das 18h24 até às 20h47, sendo identificados facilmente a olho nu.