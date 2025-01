Obras para instalar fiação subterrânea em áreas da Desembargador Moreira, Bezerra de Menezes e Varjota serão retomadas

Três áreas de Fortaleza devem passar, em breve, por um processo de internalização da fiação de energia elétrica, segundo o titular da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), Hélio Winston Leitão, em entrevista nesta segunda-feira (6).

O gestor explicou, durante reunião com o secretariado do Governo do Estado, que, além da Varjota, serão beneficiadas com a mudança as avenidas Desembargador Moreira e Bezerra de Menezes. Segundo ele, esse projeto é uma das prioridades da gestão e deve ser retomado após um “embaraço” com a Prefeitura de Fortaleza, comandada até o fim de 2024 por José Sarto (PDT).

“Não avançamos em 2024 por falta de parceria da Prefeitura. Íamos iniciar pela Av. Desembargador Moreira, entre a Praça Portugal e a Beira-Mar, mas não avançamos porque a Prefeitura não autorizou”, afirma.

Conforme o gestor, a Enel executa as obras após a indicação e determinação dos locais pelo Governo do Estado, através do Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE).

“Na Desembargador, a Enel já tinha dado a entrada na documentação junto à Seuma (Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente), e a Seuma não liberou. Só veio liberar no final do ano (2024), depois do dia 25”, lembra.

Veja também Ceará Apagão na Torre de Controle da Base Aérea atrasa voos no aeroporto de Fortaleza Ceará Reparos estruturais em escolas de Fortaleza serão prioridade até início do ano letivo: 'Questão imediata'

Hélio garante que o Governo já notificou a Enel “para dar a ordem de serviço ainda em janeiro”. Ele cita como fator positivo para a retomada das obras o “alinhamento que vamos ter com a Prefeitura de Fortaleza”, agora liderada por Evandro Leitão (PT).

Além da Av. Desembargador Moreira, o gestor lembra que o próximo local com processo mais avançado é o bairro Varjota. “Toda aquela fiação do polo gastronômico será internalizada”, assegura.

Legenda: Fios expostos são um dos motivos apontados para instabilidades em serviços durante eventos climáticos Foto: José Leomar

Outro ponto da capital mencionado por ele é a Avenida Bezerra de Menezes, que atravessa bairros como São Gerardo e Parque Araxá.

“Vamos alinhar também que, em toda obra ou reforma que a Prefeitura for fazer, ela já deixe estrutura para fazer a internalização dos fios, porque é uma vergonha essa fiação”, ressalta Leitão.

O processo de internalização dos fios ganhou mais força em 2020, ainda na gestão de Roberto Claudio. À época, a Prefeitura divulgou que estabeleceu um cronograma com metas para que empresas de energia elétrica, telefonia, internet e similares fizessem a transferência da rede aérea para subterrânea.

Entre os benefícios citados, estão a redução da poluição visual e a menor necessidade de manutenção dos fios. Trechos das avenidas Beira Mar, Dom Luís e Aguanambi também já aplicaram a tecnologia.