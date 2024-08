Trecho da avenida Desembargador Moreira deverá ter fiação subterrânea

Uma das mais movimentadas vias de Fortaleza, a avenida Desembargador Moreira passará por obras para internalização da rede elétrica e de telecomunicação, de acordo com anúncio feito pelo secretário de Infraestrutura do Ceará, Hélio Winston Leitão, na última segunda-feira (26). A previsão é que o trabalho, orçado em mais de R$ 715 mil, comece em setembro.

Veja também Ceará 22 bairros de Fortaleza ficam sem água entre quarta (28) e quinta-feira (29); veja a lista Ceará Saiba como aproveitar a integração dos sistemas de transporte em Fortaleza Ceará Ponte dos Ingleses é reinaugurada em Fortaleza após fechamento há 6 anos e polêmicas sobre obra

Conforme informado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), as intervenções serão realizadas em trecho entre a Praça Portugal e a avenida Beira Mar, no Meireles, abrangendo 775 metros de fiações elétricas de média e baixa tensões. Durante as obras, também serão retirados todos os postes do lado leste da via.

Justificando a decisão, o secretário argumentou que a presença dos fios "pode ocasionar acidentes para os pedestres" e também provoca "poluição visual" na capital cearense.

Orçado em R$ 715.707,37, o trabalho utilizará de recursos disponibilizados pelo Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE), administrado pela Seinfra.