Saiba como aproveitar a integração dos sistemas de transporte em Fortaleza

Um dos principais objetivos do sistema de transporte público é garantir que a população se desloque com mais facilidade. Nesse contexto, é fundamental compreender as opções de integração entre diferentes meios de transporte em Fortaleza.

A integração entre ônibus, por exemplo, é feita utilizando o bilhete único, que cobra apenas uma tarifa para todas as viagens de ônibus feitas em um intervalo de duas horas, sem obrigação de ir ao terminal.

Paulo César Barroso, superintendente do Sindiônibus, destaca a importância do recurso. “O Bilhete Único Fortaleza facilitou a integração entre as diversas linhas de ônibus, tornando a mobilidade e acessibilidade mais eficientes. O sistema de integração se tornou vital para otimizar as viagens dos passageiros e a bilhetagem eletrônica trouxe mais praticidade com a possibilidade de integração”, frisa.

O bilhete único também oferece ao usuário a possibilidade de utilizar o Bicicletar sem custos adicionais. O sistema de bicicletas públicas da cidade possui estações distribuídas em locais estratégicos e oferece uma alternativa saudável, já que não gera poluição e ainda permite ao usuário praticar atividade física. Os endereços das estações podem ser conferidos no site do projeto: https://www.bicicletar.com.br/mapaestacao.aspx.

Aqueles que buscam mais informações sobre a mobilidade por ônibus podem consultar o Sindiônibus por meio do site http://sindionibus.com.br/ ou pelo telefone (85) 4005-0956.