Cidades do Ceará têm aumento de temperatura de até 4ºC em 6 meses; veja locais

Com a ausência de chuvas, cidades de todo o Ceará vêm registrando aumento da temperatura média nas estações meteorológicas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em alguns casos, o índice cresceu até 4,7°C entre os meses de julho de 2024 e janeiro de 2025.

Os dados são da Plataforma de Coleta de Dados (PCD), disponibilizados pela Fundação e analisados pelo Diário do Nordeste. Os aparelhos estão distribuídos em todas as macrorregiões do Estado.

A capital Fortaleza teve uma oscilação de 2,1°C. Em julho do ano passado, a temperatura média mensal foi de 26,9°C; já nos primeiros dias deste ano, o termômetro marcou 29ºC.

Veja também Ceará Ceará ficou 1,8ºC mais quente em 60 anos e ondas de calor se tornaram mais frequentes, revela estudo Ceará Qual o tipo de solo na sua cidade? Novo estudo mapeia perfil no CE e onde é possível plantar

A maior diferença no período analisado foi de 4,7°C, na cidade de Barro, no Cariri. A média passou de 27,2°C, em julho, para 31,9°C, em janeiro. Em seguida, vem o Crato, com 4,1°C de diferença: de 22,9°C para 27°C.

Nem regiões serranas escaparam ao aumento. Baturité, no Maciço de mesmo nome, teve crescimento de 3,4°C; e São Benedito, na Serra da Ibiapaba, registrou 2,5°C a mais.

Veja as diferenças:

Barro: 27,2ºC para 31,9ºC (+4,7)

Crato: 22,9ºC para 27ºC (+4,1)

Baturité: 25,6ºC para 29ºC (+3,4)

Iguatu: 26,8ºC para 30ºC (+3,2)

Alto Santo: 27,8ºC para 30,1ºC (+2,3)

São Benedito: 21,6ºC para 24,1ºC (+2,5)

Fortaleza: 26,9ºC para 29ºC (+2,1)

Amontada: 27,6ºC para 29,1ºC (+1,5)

Jaguaribe: 30ºC para 31ºC (+1)

Apesar dos valores altos, o meteorologista da Funceme, Vinícius Oliveira, explica que a variação é “extremamente normal” para o período - apelidado de BR-O-Bró - porque os meses de novembro e dezembro têm as temperaturas máximas mais altas no Estado.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Fatores de piora

De forma geral, lembra o especialista, o segundo semestre de cada ano já é marcado por temperaturas mais altas devido à interrupção do regime de chuvas. As precipitações escassas (de apenas 2,2 mm em setembro, por exemplo) geram pouca nebulosidade, ou seja, predomínio de céu sem nuvens.

Isso faz com que tenhamos maior radiação na superfície e, quanto maior a radiação, maiores as temperaturas máximas, principalmente no período da tarde. Além disso, temos umidade relativa baixa, principalmente em locais do Centro-Sul, e isso contribui para o aumento da sensação de calor. Vinícius Oliveira Meteorologista

Já mais para o fim do ano, a combinação de temperaturas mais altas com aumento na umidade relativa do ar, devido à pré-estação chuvosa, aumenta a sensação de calor. Isso porque, quando o ar está úmido, a evaporação do suor é mais lenta e faz com que as pessoas sintam mais calor.

Outro fator que contribui para a sensação térmica elevada é a redução da velocidade dos ventos, que também é afetada nessa época entre novembro e janeiro e afeta a noção de frescor.

Por fim, uma condição agravante em Fortaleza e outros centros urbanos é o índice de pavimentação asfáltica, que absorve e irradia calor. “Em Fortaleza, a Praia do Futuro tem temperaturas máximas em torno de 30°C, e o Itaperi na casa de 32°, 33°. Então, na mesma cidade, existe uma diferença de 2 graus”, diz o meteorologista.

O cenário só pode mudar, aponta Vinícius, com dias consecutivos de chuva, quando a maior nebulosidade se torna capaz de amenizar a sensação térmica.

Previsão do tempo

Segundo a Funceme, a previsão do tempo para o fim de semana aponta continuidade da condição de chuva isolada no Centro-Norte do estado, principalmente no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité, na porção norte das regiões do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.

“As chuvas devem ser de forma isolada durante a madrugada e início da manhã na faixa litorânea e no Maciço de Baturité, e no período da tarde no interior do Estado”, ressalta.

As temperaturas máximas podem atingir cerca de 39°C em alguns municípios da Jaguaribana, do Cariri, do Sertão Central e Inhamuns, da Ibiapaba e do Litoral Norte.

Nas demais regiões, as máximas variam entre 33°C e 37°C, enquanto as mínimas podem chegar a 19°C em áreas serranas. Em Fortaleza e Região Metropolitana, as mínimas devem chegar a 26°C e, as máximas, a 33°C.