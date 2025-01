Chuvas intensas e ventos de até 60km/h devem atingir 13 cidades do Ceará; veja locais

A pré-estação chuvosa deve levar precipitações intensas a pelo menos 13 cidades cearenses, nesta terça-feira (7), de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além das chuvas de até 50 milímetros por dia, as localidades devem registrar rajadas de vento de 40 a 60 km/h, conforme o instituto. O aviso é de nível amarelo, o de menor gravidade na escala do Inmet, válido até as 10h de terça-feira.

O Inmet aponta que nos locais onde há aviso de “perigo potencial” causado pelas condições meteorológicas, como o amarelo, há “baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”.

Por isso, o instituto lista orientações à população:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Cidades com aviso de chuvas e ventos intensos

Aiuaba

Campos Sales

Crateús

Croatá

Independência

Ipaporanga

Ipueiras

Novo Oriente

Parambu

Poranga

Quiterianópolis

Salitre

Tauá

Previsão do tempo no Ceará

A “alta possibilidade de chuva isolada” em algumas regiões do Ceará – norte da Jaguaribana, Maciço de Baturité, Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém – na terça-feira (7) é confirmada em previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No Cariri e Sul do Sertão Central e Inhamuns, de acordo com o órgão, “é esperado chuva de intensidade fraca a forte, que pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento”, cenário que, à noite, se converte em “céu variando de sem nuvens a parcialmente nublado com chuva isolada”.

Legenda: Tempo fechado no açude Banabuiú, que está entre os cinco maiores do Ceará Foto: Theyse Viana

Na quarta-feira (8), o cenário deve se repetir, conforme a previsão. Na madrugada, “céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada no norte da região Jaguaribana, Maciço de Baturité, no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém.

No Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns, chuvas isoladas”. Pela manhã, “céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité, no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém”. À tarde, deve chover “no Litoral Norte, Litoral do Pecém, Ibiapaba, norte do Sertão Central e Inhamuns e Maciço de Baturité”. À noite, o tempo deve permanecer nublado.