Temperatura acima da média e concentração de chuvas: veja previsão do Inmet para o clima no Brasil em janeiro de 2025

Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que janeiro de 2025 pode ser marcado por temperaturas acima da média em grande parte do País. Já as chuvas podem ficar entre a média climatológica e acima da média na maioria das Regiões Norte e Sul do País, além das áreas leste e norte da região Nordeste. Para o estado do Ceará, a indicação é de precipitações acima da média.

Publicada em comunicado na última sexta-feira (3), a previsão do Inmet aponta, porém, que algumas áreas dessas regiões podem ter acumulados variando entre próximo e abaixo da média histórica. É o caso de Rondônia, Pará (sudeste e norte), Tocantins (sul e norte), Maranhão (região central), Bahia (oeste) e Rio Grande do Sul (sul).

Já em São Paulo e no Rio de Janeiro (centro-sul), os acumulados podem ficar na normalidade ou acima da média, enquanto em Minas Gerais e no Espírito Santo pode haver registro de precipitação abaixo da média.

Para a Região Centro-Oeste, a previsão do Instituto aponta para precipitação dentro da normalidade e acima da média em grande parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Goiás e em áreas no noroeste e sudeste do Mato Grosso do Sul, porém, as chuvas podem ficar abaixo da climatologia.

Legenda: Previsão de anomalias de precipitação e temperatura média do ar do modelo climático do INMET, para janeiro de 2025 Foto: Reprodução/Inmet

No mapa relacionado às anomalias de precipitação, as cores podem ser interpretadas da seguinte forma:

Cinza: média climatológica

média climatológica Azul: acima da média

acima da média Amarelo: abaixo da média

Calor em grande parte do Brasil

Em janeiro de 2025, a previsão do Inmet indica que a temperatura deve ser acima da média em grande parte do País. Principalmente para o Norte, onde as temperaturas médias do ar podem ultrapassar os 28ºC, pode haver dias de calor em excesso. Essas áreas aparecem em vermelho no mapa de previsão de anomalias de temperatura.

Temperaturas próximas ou ligeiramente abaixo da média (tons de cinza e azul no mapa) podem ocorrer em áreas pontuais em: Amazonas, Amapá, Paraná (sudoeste), Santa Catarina (leste) e Rio Grande do Sul (sul), uma vez que dias consecutivos com chuva podem amenizar a temperatura.

O ano mais quente

Na quinta-feira (2), o Inmet publicou uma análise sobre a série histórica da temperatura registrada no Brasil. Segundo o Instituto, 2024 foi o mais quente no País desde 1961.

A média das temperaturas do ano foi de 25,02°C — 0,79°C acima da média histórica de 1991/2020, que é de 24,23°C.