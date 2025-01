Incêndio destrói quatro boxes do Mercado Público de Sobral, no Interior do CE

Quatro boxes de ervas naturais foram destruídos por um incêndio, na madrugada deste domingo (5), no Mercado Público de Sobral, no Ceará. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, localizada na rua Desembargador Moreira da Rocha.



Antes da chegada da guarnição, voluntários — com o apoio do vigilante do local — tentaram combater as chamas utilizando extintores disponíveis no mercado. No entanto, o fogo persistiu e precisou da atuação especializada dos bombeiros.

A guarnição de socorro controlou rapidamente as chamas após armar uma linha direta de combate ao incêndio.

Após as operações, o local foi inspecionado para garantir a eliminação de qualquer risco de retorno de focos de incêndio.

A ocorrência teve apoio de equipes da Guarda Municipal de Sobral, que colaboraram no controle do perímetro. O incêndio foi completamente extinto às 5h42, e o local foi liberado com segurança.