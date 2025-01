Aurora boreal passa a ser vista em lugares inesperados em 2025; entenda fenômeno

A aurora boreal é um fenômeno atmosférico belíssimo que pode ser observado no extremo norte do mundo. Isso corresponde ao Polo Norte. A Islândia é um destino turístico para aqueles que desejam ver a aurora boreal. Contudo, nos últimos 3 primeiros dias de janeiro, as auroras foram tão intensas que puderam ser vistas da França e da China.

As auroras ocorrem quando uma grande quantidade de plasma (geralmente hidrogênio ionizado conhecido também como prótons) são ejetados do Sol produzindo uma tempestade solar. O campo magnético terrestre geralmente nos protege dessa tempestade, pois os prótons possuem carga elétrica positiva.

O que acontece quando uma carga em movimento encontra um campo magnético? Ora, o campo magnético desvia essas partículas carregadas. Contudo, elas são desviadas em direção aos polos Norte e Sul. Isso produz um espetáculo luminoso conhecido como aurora boreal quando ocorre no Polo Norte ou aurora austral quando ocorre no Polo Sul.

Para essa aurora boreal ter sido vista da França e da China, ambos bem distantes do Polo Norte, é porque a tempestade solar está muito forte. Há dois dias (dia 1°), tivemos uma forte explosão solar que provavelmente causou essa aurora boreal.

Existem diversos efeitos que as tempestades solares podem provocar na Terra. Como interferência nas ondas de radioamador, pode tirar satélites de suas órbitas. Contudo, a probabilidade de uma explosão solar derrubar a internet global é muito pequena porque a internet é descentralizada. Isso significa que a internet cai em um país, mas nos demais, continua funcionando.

É difícil até mesmo toda a internet de um país ser desligada ao mesmo tempo. No início do ano passado, circulou o mito de que uma tempestade solar iria derrubar a internet global em 2024. Eu já trouxe essa discussão aqui na minha coluna semanal.

Volto a alertar que o maior inimigo das instalações no Ceará é a falta de manutenção para enfrentar os "serenos". Não digo nem as chuvas, um simples sereno é capaz deixar uma cidade sem energia e enlouquecer semáforos.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.