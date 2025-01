Acidente em parque de diversões deixa casal ferido, em Sobral, no Ceará

Um acidente em um parque de diversões deixou duas pessoas feridas, na noite dessa quarta-feira (1º), em Sobral, no interior do Ceará. As vítimas foram socorridas e passam bem.

Segundo apuração da TV Verdes Mares, um casal estava no brinquedo "Crazy Dance" quando o rolamento de um dos carrinhos quebrou, arremessando as vítimas para o chão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, o casal foi levado para a Santa Casa de Misericórdia Sobral e já recebeu alta.

Após o acidente, o brinquedo foi desmontado e levado para manutenção na fábrica. As demais atrações do parque foram vistoriadas e liberadas para funcionar normalmente.

Veja também Mundo Turista brasileiro morre atropelado em Buenos Aires; companheira está hospitalizada Mundo Musk diz que explosão de Tesla Cybertruk em frente a hotel de Trump foi causada por fogos de artifício ou bomba

Investigação

A direção do Parque Estrela informou, em nota, que o brinquedo envolvido no acidente passa por inspeções diárias da equipe técnica e estava com a manutenção regular em dia, conforme as normas de segurança.

A empresa disse ainda que o incidente está sendo investigado e que colabora com as autoridades competentes para apurar as causas e "garantir que ações corretivas sejam adotadas para evitar qualquer tipo de recorrência".

"A segurança de nossos visitantes é nossa prioridade máxima e estamos tomando todas as medidas necessárias para garantir que nossos brinquedos operem com a mais alta segurança", acrescentou.

Veja a nota do parque na íntegra:

O parque estrela vem a público esclarecer sobre o incidente ocorrido no dia de hoje, onde o brinquedo apresentou falha durante seu funcionamento, resultando na interrupção da atividade.

Gostaríamos de enfatizar que o brinquedo em questão estava com a manutenção regular em dia, conforme as normas de segurança e os protocolos estabelecidos para garantir o bem-estar de todos os nossos visitantes. O procedimento de manutenção preventiva e as inspeções diárias são realizados por nossa equipe, e todos os componentes do brinquedo são rigorosamente verificados antes de sua operação.

O incidente está sendo cuidadosamente investigado, e estamos colaborando com as autoridades competentes que estiveram aqui presentes para apurar as causas e garantir que ações corretivas sejam adotadas para evitar qualquer tipo de recorrência.

A equipe de emergência foi acionada imediatamente, e as pessoas envolvidas receberam o devido atendimento.

A segurança de nossos visitantes é nossa prioridade máxima, e estamos tomando todas as medidas necessárias para garantir que nossos brinquedos operem com a mais alta segurança. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado e agradecemos a compreensão de todos.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.