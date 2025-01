Ceará tem cidades na lista de 40 maiores temperaturas do Brasil neste mês; veja locais

As estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) instaladas em cidades do Ceará registraram temperaturas próximas aos 40°C, na primeira semana de janeiro. No domingo (5), cinco municípios estavam entre os 60 mais quentes do País. Na segunda-feira (6), duas cidades estavam no top 10.

Os equipamentos meteorológicos marcam a temperatura máxima observada em cada dia. As cidades cearenses monitoradas são Morada Nova, no Vale do Jaguaribe; Quixeramobim, no Sertão Central; Crateús, também no sertão; Iguatu, no Centro Sul; e Jaguaruana, no Litoral Leste.

No primeiro dia do ano, Morada Nova ocupou o topo entre as temperaturas cearenses e figurou como a 4ª mais alta do Brasil, com 38,2°C, atrás de Porto Murtinho (MG), com 39,2°C; e Caicó (RN) e Castelo do Piauí (PI), com 38,3°C. Até o dia 3 deste mês, a cidade cearense seguiu com temperaturas acima de 38°C. Já nos últimos três dias, marcou em média 37,4ºC.

Na terça-feira (7), data mais recente de divulgação da lista, duas cidades cearenses figuram no top 20 de temperaturas mais altas do País: Quixeramobim, em 10º lugar, com 37,2°C; e Morada Nova, em 11°, com 37,1°C.

Impactos do B-R-O Bró

Na plataforma da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as máximas registradas são ainda mais altas: com 39,9°C, Barro, na Região do Cariri, registrou a maior temperatura máxima do Ceará na última semana.

Em seguida, aparecem Jaguaribe (39,2°C), Aiuaba (38,7°C), Baturité (38,5°C) e Alto Santo (38,2°C). As temperaturas são as máximas marcadas pelos termômetros, e não as médias.

Nos últimos 6 meses, a temperatura média em cidades cearenses subiu até 4°C, conforme levantamento do Diário do Nordeste com base em dados da Funceme. Barro deteve o recorde: saltou de 27,2°C em julho de 2024 para uma média de 31,9°C neste janeiro.

Vinícius Oliveira, meteorologista da Funceme, explica que a variação é “extremamente normal” para o período apelidado de “B-R-O-Bró”, já que os meses de novembro e dezembro têm as temperaturas máximas mais altas no Estado.

Outra questão apontada pelo pesquisador é a diferença de temperatura que pode ser registrada dentro de uma mesma cidade, devido a um fator urbano: o asfalto. “Em Fortaleza, a Praia do Futuro tem temperaturas máximas em torno de 30°C, e o Itaperi na casa de 32°C, 33°C”, indica.