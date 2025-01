Aluno de autoescola perde controle de carro, invade calçada e quase atropela homem, no Crato; veja vídeo

Uma aula prática de direção no Crato, no Cariri cearense, quase terminou em atropelamento quando o veículo da autoescola invadiu a calçada de um restaurante e, por pouco, não atingiu um dos clientes do estabelecimento. O caso foi na tarde da última segunda-feira (6), e a cena foi registrada por uma câmera de segurança.

As imagens mostram um homem sentado em uma das mesas, na calçada do restaurante, localizado no bairro Mirandão, quando o veículo aparece entrando devagar na rua. O condutor, no entanto, perde o controle ao finalizar a curva e avança sobre a calçada.

O veículo colide com a mesa onde o cliente está sentado e a arrasta com mais três cadeiras, parando apenas ao se chocar contra um muro. Apesar do susto, o homem não foi atingido. Pelas imagens também é possível perceber que o instrutor agarra o volante do carro na tentativa de impedir o acidente, mas não consegue.

Autoescola lamenta o caso

Em nota divulgada nas redes sociais, a Auto Escola Cariri, responsável pelo veículo, lamentou o ocorrido e destacou que não houve feridos no acidente. A empresa informou que os instrutores passam por um rigoroso processo de formação, mas que reforçará os procedimentos de segurança com os profissionais.

"Como medida adicional, iremos realizar com nossos profissionais um seminário de segurança focado em revisar e aprimorar os procedimentos, visando aumentar ainda mais a segurança durante as aulas práticas", diz o comunicado.

Veja nota da autoescola Cariri, na íntegra:

A Auto Escola Cariri lamenta profundamente o ocorrido com um de nossos veículos. Felizmente, não houve feridos entre os ocupantes nem entre os pedestres. Reiteramos nosso compromisso com a segurança de todos.

Nossos instrutores passam por um rigoroso processo de formação, que inclui 180 horas de aulas teóricas e 240 horas de prática. Inicialmente, as aulas práticas são realizadas sob supervisão temporária, até que o instrutor esteja plenamente apto a conduzi-las de forma independente.

Como medida adicional, iremos realizar com nossos profissionais um seminário de segurança focado em revisar e aprimorar os procedimentos, visando aumentar ainda mais a segurança durante as aulas práticas.

Há 20 anos, prezamos pela segurança de nossos alunos e pedestres, e continuaremos a aprimorar nossas práticas para evitar incidentes como este. Pedimos desculpas pelo ocorrido e agradecemos a compreensão.

