Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (25/7)

A Lua chega no signo de Áries e hoje pode ser fácil mostrar o que sente. Tente encarar o que lhe incomoda e muito cuidado com atitudes infantis e rompantes emocionais. Hoje Mercúrio ingressa no signo de Virgem. O planeta do intelecto e da comunicação vai se sentir em casa e permanece nesse signo até o dia 14/08. Nos próximos dias a comunicação será mais minuciosa, pode ser que você se apegue mais as listinhas ou se prenda aos detalhes. O período é favorável para o aprendizado, planejamento, organização, estudos ou desenvolvimento de novas habilidades. Você só precisa ter cuidado com o excesso de autocrítica. Não fique tão obcecado pelos detalhes.

Áries

Como anda seu trabalho e sua rotina, ariano(a)? Mercúrio chega para organizar as coisas. Pode ser que você se empolgue no trabalho, mas muito cuidado com os excessos. Busque qualidade de vida e foque na sua saúde. O período é super favorável para iniciar uma atividade física e cuidar mais da alimentação.

Touro

Experimentar novos hobbies ou uma nova atividade criativa. Criar vai te fazer muito bem. Se entregue mais aos momentos de lazer e descontração, taurino(a). A vida está pedindo leveza. Não precisa ser tenso. A passagem de Mercúrio em Virgem te convida a olhar para suas paixões e autoestima.

Gêmeos

Que tal organizar sua casa, seus armários, guarda-roupa ou melhorar a comunicação com seus familiares? Pode ser um período de muito movimento na sua vida doméstica. O momento pede que você coloque ordem nas suas emoções. Não permita que tudo isso que você sente te deixe inseguro em relação ao caminho a seguir.

Câncer

Sua comunicação estará em alta nos próximos dias, canceriano(a). Sinto que seu celular não vai parar. Foque em aprender coisas novas, alimentar sua mente - que estará mais inquieta e curiosa - e aproveite para ler aquele livro que estava na prateleira lhe esperando.

Leão

Sua vida financeira ganha movimento nos próximos dias, leonino(a). Você pode vender com facilidade ou ganhar dinheiro com a sua capacidade de organização, comunicação e planejamento. Aproveite esse trânsito de Mercúrio em Virgem e organize sua vida financeira. Sinto que ela anda meio bagunçada.

Virgem

Os próximos dias podem ser bem movimentados, virginiano(a). Prepare-se para receber a visita de Mercúrio. Sua mente estará muito mais analítica. E como esse foco todo nos detalhes você estará apto a resolver qualquer problema. Mas muito cuidado com o excesso de pensamento.

Libra

Esse pensamento lógico e organizado de Mercúrio em Virgem nos próximos dias vai facilitar seus processos internos. Tente meditar ou silenciar sua mente e olhe para os seus medos de forma mais minuciosa. Você pode compreender melhor o motivo das suas angústias e organizar essa bagunça interna.

Escorpião

A partir de hoje você será visto nos grupos - de amigos ou trabalho - como a pessoa que resolve todos os problemas, especialmente aqueles mais complicados. Aproveite esse período para socializar mais e conhecer pessoas. Amplie a sua rede, escorpiano(a).

Sagitário

Prepare-se para ser visto, sagitariano(a). Nos próximos dias sua comunicação estará mais afiada e você pode ser reconhecido por essa capacidade de comunicar com eficiência ou de resolver qualquer problema no trabalho e na vida.

Capricórnio

Seu conhecimento entra em cena nos próximos dias. Aproveite até o mês de agosto para focar nos estudos e alimentar sua mente super curiosa. Se você quer crescer e expandir, só existe um caminho. É o caminho do conhecimento que vai te levar para um lugar mais distante.

Aquário

Permita sua mente fazer mergulhos profundos, aquariano(a). Nos próximos dias sinto que você vai viver uma intensa busca por temas profundos e transformadores. Pode ser que você não consiga expressar aquilo que sente. Mas aproveite essa fase para organizar suas ideias e mudar alguns pensamentos que atrapalham sua vida.

Peixes

Nas próximas semanas você vai compreender que a comunicação é vínculo. Converse com seu parceiro, chefe, sócio. Tente alinhar as ideias, fazer ajustes e organizar os acordos. Pode ser um ótimo momento para esclarecer mal entendidos e se conectar mais com a pessoa amada. Que tal explorar um novo tema juntos?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.