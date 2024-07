Previsão do signo de Áries para hoje, 25 de julho

A Lua chega no signo de Áries e hoje pode ser fácil mostrar o que sente. Tente encarar o que lhe incomoda e muito cuidado com atitudes infantis e rompantes emocionais. Hoje Mercúrio ingressa no signo de Virgem. O planeta do intelecto e da comunicação vai se sentir em casa e permanece nesse signo até o dia 14/08. Nos próximos dias a comunicação será mais minuciosa, pode ser que você se apegue mais as listinhas ou se prenda aos detalhes. O período é favorável para o aprendizado, planejamento, organização, estudos ou desenvolvimento de novas habilidades. Você só precisa ter cuidado com o excesso de autocrítica. Não fique tão obcecado pelos detalhes.

Signo de Áries hoje

Como anda seu trabalho e sua rotina, ariano(a)? Mercúrio chega para organizar as coisas. Pode ser que você se empolgue no trabalho, mas muito cuidado com os excessos. Busque qualidade de vida e foque na sua saúde. O período é super favorável para iniciar uma atividade física e cuidar mais da alimentação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.