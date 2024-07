Pedro Pascal publica primeira foto de atores reunidos no set de 'Quarteto Fantástico'

O ator Pedro Pascal publicou no Instagram, nesta quinta-fera (25), a primeira foto ao lado dos atores que estarão no elenco do filme “Quarteto Fantástico”.

Na imagem, aparecem ele, Vanessa Kirby (Mulher Invisível), Joseph Quinn (Tocha Humana) e Ebon Moss-Bacharach (Coisa). As gravações acontecem em Londres. A postagem de Pedro ainda conta com uma foto do diretor Matt Shakman.

Nos comentários, os fãs vibraram com a imagem. "Lindos", escreveu uma pessoa. "Finalmente", celebrou outro. O filme ainda conta com os atores Julia Garner como Surfista Prateada, e Ralph Ineson como Galactus. O roteiro é assinado por Josh Friedman, de “Avatar: o Caminho da Água”.

“Quarteto Fantástico” tem previsão de estreia em julho de 2025.