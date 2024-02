Com Pedro Pascal, novo elenco de 'Quarteto Fantástico' é oficializado pela Marvel; confira

O novo elenco de 'Quarteto Fantástico' foi anunciado nesta quarta-feira (14) pela Marvel Studios. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach. O filme tem estreia prevista para julho de 2025.

"Feliz Dia dos Namorados da Primeira Família da Marvel! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn são o Quarteto Fantástico", afirmou a publicação do estúdio nesta quarta, fazendo referência ao 'Valentine's Day' nos EUA.

Veja também

Conforme a revista 'Variety', Pascal viverá o personagem Reed Richards, o Sr. Fantástico, enquanto Vanessa interpreta Sue Storm, a Mulher Invisível, Joseph Quinn é Johnny Storm, o Tocha Humana, e Ebon Moss-Bachrach é Ben Grimm, o Coisa.

Com 'Quarteto Fantástico', a Marvel entra na Fase 6 do Universo Cinematográfico do estúdio, conhecido como o MCU.

Segundo o portal DCULeaks, a dupla Scott Neustadter e Michael Weber, conhecida pelo trabalho conjunto em ‘(500) Dias com Ela’, estaria encarregada de finalizar o roteiro do filme de heróis.