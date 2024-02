Em desabafo, Ivete Sangalo promete não desistir do Carnaval: 'recapitular a rota'

A cantora Ivete Sangalo revelou, nesta terça-feira (13), que não vai desistir do Carnaval de Salvador. Durante o show em um trio elétrico do circuito ‘Campo Grande”, a artista fez novo desabafo para tranquilizar os fãs, após manifestar angústia com uma série de problemas técnicos na folia baiana, como atrasos, superlotação de trio e vazamento de CO2.

“A palavra desistir é uma palavra que não existe no meu dicionário. Uma mulher como eu, eu não sei nem como conjuga esse verbo”, afirmou Ivete, que utilizou do bom humor para se explicar ao público.

Por conta dos incidentes da festa deste ano, a cantora chegou até a cogitar uma despedida do Carnaval de Salvador, o que gerou burburinho na multidão que a acompanhava na noite de segunda-feira (12).

“Têm percepções que às vezes vem de forma até tardia, mas eu acho que é tempo da gente reconsiderar, recapitular. E o que eu vou fazer é recapitular a rota. Na minha frente eu vejo um portal de oportunidades inacreditáveis”, esclareceu.

Veja o vídeo: