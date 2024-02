Ludmilla encerra bloco mais cedo após foliões passarem mal com o calor no Rio de Janeiro

A cantora Ludmilla precisou encerrar o show mais cedo por conta do calor, nesta terça-feira (13), no Rio de Janeiro. Após foliões passarem mal em razão da alta temperatura, a artista terminou a apresentação 45 minutos antes do previsto. As informações são do G1.

Nas redes sociais, Ludmilla explicou ter tomado a decisão “com dor no coração”. A cantora subiu ao palco por volta das 9h para o megabloco Fervo da Lud.

“Vocês sabem que eu sou do fervo, mas pela segurança e integridade de todos, tive que acabar antes”, disse.

Por volta das 12h, a temperatura no Rio era de 37,2°C. Jatos de água eram lançados sobre o público, mas alguns foliões passaram mal com o calor e precisaram de atendimento médico.