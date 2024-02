Quem é a campeã do Carnaval 2024 em SP? Veja apuração das escolas de samba

A apuração que vai apontar a escola vencedora do Carnaval 2024 de São Paulo começa às 16h desta terça-feira (13), no sambódromo do Anhembi. Ao todo, 14 agremiações disputam o título. Esta matéria vai ser atualizada a medida que as notas dos quesitos forem sendo finalizadas.

Ao todo, nove quesitos foram avaliados por quatro jurados diferentes e a menor nota será descartada. Os quesitos são: Bateria, Harmonia, Samba-Enredo, Fantasia, Alegoria e Adereços, Enredo, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Evolução e Comissão de Frente.

Parcial após dois quesitos:

1º Dragões 60,0

2º Mocidade 60,0

2º Tatuapé 60,0

4º Tucuruvi 59,9

5º Gaviões 59,9

6º Barroca 59,8

7º Império 59,8

8º Mancha 59,8

9º Rosas 59,7

10º Independente 59,7

11º Águia 59,7

12º Vai-Vai 59,6

13º Camisa 59,4

13º Tom Maior 59,4

Onde assistir à apuração do Carnaval 2024 em SP?

A transmissão ao vivo da apuração é feita pela TV Globo e também pode ser acompanhada pela Globoplay.

