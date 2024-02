Trio de Ivete Sangalo sofre vazamento em Salvador e cantora desabafa emocionada

A cantora Ivete Sangalo chorou enquanto se apresentava no trio elétrico na noite de segunda-feira (12), durante o circuito Barra-Ondina, no Carnaval em Salvador. A artista citou possível despedida da folia na cidade, afirmando que não queria mais "angústia" ao ver os fãs em sofrimento nas dificuldades da festa.

"Isso está enchendo meu coração de angústia", disse a baiana logo após uma série de incidentes como superlotação do trio, vazamento de CO2 e até gesto de um dos foliões que passavam no Bloco Coruja, que tem a 'mainha' como artista principal.

"No primeiro dia do nosso carnaval, estava tudo certo, atrasou, porque o nosso carro de apoio destravou. Se eu pudesse, descia, carregava e destravava, mas não posso fazer isso. Tive que obedecer porque sou uma pessoa obediente às regras lá de cima", disse ela, com semblante mais sério, ainda em meio ao circuito.

Ivete chegou até a cogitar uma despedida do Carnaval em Salvador, o que gerou burburinho na multidão que a acompanhava na noite de segunda. "Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai repensar sobre isso. Será que é a nossa despedida do bloco Coruja? Será que a gente não tem que repensar isso? A gente tem que pensar por causa de vocês", reforçou.

Vazamento de gás em trio elétrico

Momentos antes, ainda no mesmo circuito, Ivete se assustou com um vazamento de gás no trio elétrico, que já havia apresentado falhas em outra ocasião. O vazamento de gás CO2, que gera efeitos especiais no palco, foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros de Salvador. Por conta disso, uma patrulha de bombeiro militar esteve no local, mas a situação já havia sido controlada.

O transporte ainda foi parado por ela em outro momento quando deu sinais de que poderia tombar com o peso de convidados. Nos vídeos da festa, é possível ver o caminhão perder para um lado, ameaçando os foliões que circulavam abaixo.

"Parou, parou, parou! Parem o trio, por favor, segura o trio", alertou a voz de 'Macetando'. No sábado (11), o trio passou três horas parado quando alguns equipamentos de apoio ao Carnaval quebraram, gerando atraso no circuito principal do Carnaval de Salvador.