Após flagra de Adnet, Dani Calabresa diz que não aceita mais traição

A humorista Dani Calabresa participou do “Saia Justa”, apresentado por Astrid Fontenelle, Bela Gil, Larissa Luz e Gabriela Prioli, para falar sobre o tema amor romântico. No bate-papo, a atriz falou sobre fidelidade, e com bom-humor revelou qual o acordo que tem com o marido, Richard Neuman. Dani já havia sido traída pelo ex-marido Marcelo Adnet, em abril de 2017.

“Eu pus um chip na virilha do Richard. Vocês estão falando isso de ‘se você fizer não me conta’… Tem carma que eu já. Eu já passei isso na minha vida. O quê?”, disse, fazendo as apresentadoras caírem na gargalhada. Questionada sobre ser ciumenta, ela admitiu: “Eu sou, mas nem tanto”.

Dani é casada com o publicitário Richard Neuman desde novembro do ano passado. Em 2014, quando era casada com Marcelo Adnet, o humorista foi flagrado aos beijos com uma mulher no Leblon, no Rio de Janeiro. Ela perdoou a traição, mas em 2017 eles se separaram definitivamente.

QUEM É RICHARD NEUMAN?

Richard Neuman é publicitário, natural de São Paulo e trabalha como supervisor de marketing em uma agência de publicidade com sede em Chicago, nos Estados Unidos.

Neuman e Calabresa se conheceram através de amigos em comum, em 2018, época em que a humorista estava participando do Dança dos Famosos. Eles começaram a namorar dois anos depois.