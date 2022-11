Dani Calabresa se casa com vestido inspirado em princesas; veja

A humorista Dani Calabresa e o publicitário Richard Neuman se casaram nesta segunda-feira (14), em São Paulo. Ela usou um vestido inspirado nas princesas da Disney.

A cerimônia foi realizada em uma casa de eventos e reuniu familiares e amigos do casal, como Bruno Motta e Foquinha. O cachorro do casal, Pingo, entrou com as alianças.

O casal está junto desde janeiro de 2020. Richard pediu Dani em casamento em fevereiro de 2021, no parque Magic Kingdom, do complexo Disney, em Orlando.

A humorista é fã do mundo fantástico da Disney e já viajou diversas vezes aos parques temáticos, inclusive para comemorar o seu aniversário de 40 anos.

Vestido de princesa

Lethicia Bronstein, designer do vestido de noiva usado por Dani, afirmou ao gshow que o vestido demorou três meses para ficar pronto.

A peça usa tule italiano e tem um corselete. A saia do vestido tem bordados de fios de ouro velho e detalhes que remetem a estrelas e cerejeiras. "Dani é apaixonada pela Disney. É uma princesa moderna, sensual, mas, ao mesmo tempo, com muito romantismo", disse a Lethicia.

A designer estava com Dani momentos antes da humorista entrar no altar e compartilhou o momento nas redes sociais. " Que honra fazer parte desse momento! Ganhei um presente: esse casal! Que vocês sejam muito felizes sempre!", escreveu.

Quem é Richard Neuman?

Richard Neuman tem 40 anos e é publicitário, natural de São Paulo. Ele trabalha como supervisor de marketing em uma agência de publicidade com sede em Chicago, nos Estados Unidos.

Neuman e Calabresa se conheceram através de amigos em comum, em 2018, época em que a humorista estava participando do Dança dos Famosos. Eles começaram a namorar dois anos depois e logo