Fátima Bernardes contrai Covid-19 e é afastada do 'The Voice Brasil'

A jornalista Fátima Bernardes testou positivo para a Covid-19 pela primeira vez, conforme relatou em suas redes sociais nesta segunda-feira (14). Responsável por apresentar o "The Voice Brasil", explicou que ficará afastada do trabalho até negativar.

"Como temos uma boa frente de programas gravados, as emoções do 'The Voice Brasil' estão garantidas. Não percam a estreia amanhã!", escreveu.

Fátima tem as quatro doses da vacina contra o novo coronavírus e fará o isolamento ao lado do namorado Túlio Gadelha.

Fátima Bernardes Jornalista "Dessa nova variante, não escapei: pela primeira vez testei positivo pra Covid. Estou em Recife com meu amor, Túlio Gadelha, enfrentando o isolamento."

O programa "The Voice Brasil" estreia na terça-feira (15), contando com Fátima Bernardes como apresentadora.

Estreia de Fátima

Após assumir o comando do "The Voice Brasil", Fátima Bernardes comentou como está a expectativa de apresentar um reality show pela primeira vez:

“Estou muito animada e ansiosa pelo início dessa minha primeira temporada no The Voice Brasil. Um programa que já mora no coração dos brasileiros. Muito feliz também de estar novamente ao lado de Gaby Amarantos, Iza, Lulu Santos e Michel Teló com os quais tive muitos 'encontros'", disse.

Thais Fersoza comanda os bastidores

Outra novidade do programa é a chegada de Thais Fersoza. A apresentadora, que estreou no The Voice+ deste ano, conduzirá pela primeira vez os bastidores do The Voice Brasil.

"Estou muito feliz, me sentindo muito honrada. Para mim foi muito especial voltar à Globo, uma emissora que sempre me acolheu com o maior carinho como atriz e, agora, como apresentadora, desta vez em um horário diferente, em dias diferentes e com um novo público”, celebrou a atriz.