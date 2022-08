Carlinhos Brown deixa o 'The Voice Brasil'; saiba quem vai substituir o cantor

O programa The Voice Brasil, previsto para estrear em novembro às terças e quintas-feiras na TV Globo, está cheio de mudanças. Além de Fátima Bernardes como nova apresentadora nesta 11ª temporada, o quadro de jurados também terá novidade.

Carlinhos Brown, que fez nove dos dez anos do programa, não fará mais parte da atração. Para integrar o time de técnicos, Gaby Amarantos se junta a Lulu Santos, Michel Teló e Iza.

Foto: Globo

Gaby já participou do The Voice Brasil em 2013, como técnica assistente de Lulu Santos na fase das batalhas, e foi técnica da edição de 2021 do The Voice Kids.

Estreia de Fátima

Fátima Bernardes assume o comando do The Voice Brasil e comentou como está a expectativa de apresentar um reality show pela primeira vez:

“Estou muito animada e ansiosa pelo início dessa minha primeira temporada no The Voice Brasil. Um programa que já mora no coração dos brasileiros. Muito feliz também de estar novamente ao lado de Gaby Amarantos, Iza, Lulu Santos e Michel Teló com os quais tive muitos 'encontros'", declarou Fátima.

Thais Fersoza comanda os bastidores

Outra novidade do programa é a chegada de Thais Fersoza. A apresentadora, que estreou no The Voice+ deste ano, conduzirá pela primeira vez os bastidores do The Voice Brasil.

"Estou muito feliz, me sentindo muito honrada. Para mim foi muito especial voltar à Globo, uma emissora que sempre me acolheu com o maior carinho como atriz e, agora, como apresentadora, desta vez em um horário diferente, em dias diferentes e com um novo público”, celebrou a atriz.