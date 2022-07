Por que Fátima Bernardes vai sair do Encontro? Entenda

Fátima Bernardes explicou que a decisão de migrar do 'Encontro' para o 'The Voice Brasil', ambos na TV Globo, partiu da necessidade de "ter mais tempo livre" e sair do automático. A jornalista apresenta o programa de variedades somente até esta sexta-feira (1º).

Em entrevista remota à Ana Maria Braga na última terça (28), Fátima falou do desejo de estar mais disponível para os filhos que moram fora do Brasil e do namorado, Túlio Gadêlha, em Recife.

"Além dessa companhia, parceria com ele, desse amor tão bonito e inesperado na minha vida, tem os amores mais antigos, de 24 anos, meus filhos, que dois estão indo viver na França", disse.

A apresentadora também acrescentou que "dá uma certa agonia de estar responsavelmente presa no dia a dia" pelo fato de cumprir, há muitos anos, a mesma rotina profissional.

'Algo diferente'

"Trabalho desde os 16 anos com dança, emendei no jornalismo, anos muito intensos. Dez anos de programa e 25 de jornalismo, foi uma dedicação imensa necessária e apaixonante que conciliei com minha vida. Agora queria algo diferente".

Ela finalizou a conversa dizendo que terá mais tempo para se "organizar agora" e poder "refletir sobre muita coisa", sobretudo após passar por cirurgias para reversão de um câncer, em 2020.

"Quando você tem dor de garganta, tem que explicar para um Brasil inteiro. As duas cirurgias em 10 meses, do ombro e do câncer, fizeram uma bagunça aqui para eu me organizar agora".