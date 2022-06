Farofa da Gkay tem data divulgada e será realizada novamente em Fortaleza; veja detalhes

A Farofa da Gkay, como é chamada a festa de aniversário da atriz e influenciadora Gessica Kayane, irá ocorrer nos dias 5, 6 e 7 de dezembro novamente em Fortaleza. A influenciadora fez o anúncio em uma publicação no Twitter e gerou repercussão entre os famosos.

A festa desse ano deve ter um investimento de R$ 5 milhões no evento deste ano, quase R$ 3 milhões a mais do que foi gasto em 2021. Os bastidores do evento do ano passado também deverão ser exibidos em um documentário, segundo a influenciadora.

“Acho que a Farofa criou a categoria 'reality-evento'. Eu queria ter um conteúdo que ficasse, que as pessoas dissessem ‘o que é a Farofa?’ e pudessem assistir. A gente tentou passar um pouquinho do que é a emoção da Farofa para o público. Acho que vão curtir porque é um filme dos três dias que a gente viveu”, pontuou.

Gravações começam em outubro

Ela disse, ainda, que a festa desse ano também será documentada, com as gravações a partir do início em outubro. "Vai ter documentário deste ano. Vai começar a ser gravado em outubro. Esse ano vem a Farofa das Farofas e o documentário dos documentários”, prometeu.

A exemplo de 2021, a Farofa da Gkay deste ano deve acontecer no Marina Park Hotel, em Fortaleza. As datas estimadas para o evento são de 5 a 7 de dezembro.

Farofa 2021

No ano passado, o evento ocorreu no Marina Park Hotel, no bairro Moura Brasil, e contou com a presença de diversas celebridades.

Além das presenças VIPs, outros nomes de peso estiveram na festividade, mas também como atrações artísticas. Com ar de festival de música, a Farofa teve performances de Xand Avião, Wesley Safadão, Alok, Léo Santana, Simaria, Matheus Fernandes, Pedro Sampaio, Kevinho, Zé Felipe, Rogerinho, Felipe Amorim e É o Tchan.