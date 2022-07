Alexandre Frota lamenta exposição de Marisa Monte feita por Claudia Raia

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) usou as redes sociais, nessa quinta-feira (30), para se pronunciar após a atriz Claudia Raia revelar que ele tirou a virgindade da cantora Marisa Monte. O parlamentar disse lamentar que a antiga companheira não conseguiu esquecê-lo.

Em uma publicação nos Stories do Instagram, o político disse que a artista errou ao expor algo íntimo sobre ele e a música.

"Lamento muito que a Claudia Raia ainda não tenha me esquecido. Com todo respeito, acho que ela está errando, com o tempo está ficando engraçada. Ainda colocou na fofoca a Marisa", escreveu Alexandre.

A atriz citou o assunto ao participar do programa Saia Justa, do GNT. Na ocasião, Raia explicou que não suporta mais ser associada ao ex-marido Alexandre Frota. A atriz argumentou que não foi "apenas" ela que foi casada com o deputado, já que ele se relacionou com várias outras famosas.

"Passo por isso, amor. Só eu namorei o Alexandre Frota, só eu casei [com ele]. Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota. Então não fui só eu. Estou aqui só dividindo um pouco do peso", declarou em conversa com Astrid Fontenelle.

Ele e a cantora namoraram na década de 1980, quando o parlamentar atuava na TV e no teatro.

Na postagem do deputado federal ainda sobraram críticas à postura das apresentadoras da atração, que riram após a revelação.

"O mais interessante é a Astrid [Fontenelle] às gargalhadas (mais previsível impossível). As outras duas, não sei quem são ou o que fazem, e a Sabrina Sato não pode rir muito, porque se a gente começar a falar, vai ter muita gargalhada. Pior do que os que me fazem fofoca, só os que param para ouvi-las", escreveu.

